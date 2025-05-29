聯儲局議息紀錄：關稅增通脹及失業風險　貨幣政策或陷兩難

美國聯儲局5月28日發布本月初的議息會議紀錄，顯示與會者認為，未來幾個月可能面臨「艱難的權衡」，即通脹可能上升，且經濟增長和就業市場轉弱，導致貨幣政策中難以取捨。官員須決定到底應緊縮貨幣政策來抑制通脹，還是透過減息來支持經濟和就業。而面對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出高於預期的關稅，幾乎所有與會者都表示，通脹可能比預期時間更持久。



美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

關注股債價格大幅波動 憂慮美元下跌

會議紀錄指出，由於特朗普發動貿易戰，導致股票和債券價格大幅波動，指波動性加劇可能造成市場壓力，部份官員警告「金融體系存在脆弱性」。與會者又表示，留意到貨幣美元（USD）作為避險貨幣的地位有所下滑，直指美元地位若「持久轉變」，可能會對美國經濟產生重大影響。

會議紀錄顯示，與會者對美國2025年和2026年的GDP增長預測，低於3月份會議的預測數字，這是由於政府已宣布的貿易政策，對經濟活動的拖累大於預期。

圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

指政府政策不確定 貨幣政策宜謹慎

紀錄也提到，與會者繼續關注貿易及經濟政策的不確定性，認為儘管家庭、銀行和企業等狀況目前看來良好，但在一系列政府政策更加明朗之前，「採取謹慎態度是適當的」。