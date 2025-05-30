美遭降評級MPF或需沽美債　傳受託人等持份機構開會商應對方案

信貸評級機構穆迪早前將美國政府信貸評級，由最高Aaa降至Aa1，市場憂慮或會引發本港強積金基金被迫大規模沽出美國國債。有本地傳媒引述市場消息指出，強積金受託人及編製強積金指數機構等持份者開會，評估若美國失去最高評級，強積金基金被迫要沽出美債時的影響及應對方案，包括考慮一旦要減持時，當局可否容許分階段進行等選項。



目前在僅餘日本評級機構R&I予美國政府最高信貸評級，令到美債仍符合強積金條例「獲豁免當局」定義，讓強積金基金對美債投資，在投資組合中佔比可以高於1成。不過市場人士仍憂慮若美國政府再失去最高評級，強積金基金需要沽出部份美債。

強積金。（資料圖片）

報道引述消息透露，香港信託人公會、強積金受託人公司﹑編製強積金指數的編製機構等持份者日前開會，希望指數編製公司能就美國評級事件進行分析評估，包括強積金基金一旦被迫要減持美國國債時可能帶來的影響，及考慮不同的應對方案，例如當局可否容許分階段進行減持的選項。縱使美債市場具有流動性，若大量沽售湧現，對價格會有影響，從而影響計劃成員的利益。

據悉，待有評估結果及考慮的應對選項後，香港信託人公會、香港投資基金公會及強積金指數編製機構或於6月上旬與積金局商討。

冀被迫沽美債時積金局予寬限期

此外另有報道指強積金受託人日前就美國主權評級被下調事件開會商討應對方法，一旦出現要被迫沽售美債時，期望積金局在必要時為業界設「寬限期」，容許業界以較長時間逐步減持美債，以減低市場波動。