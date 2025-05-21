美信貸評級被降　MPF焗沽美債？ 基金公會據報向當局反映業界憂慮

美國政府信貸評級於上周五（16日）遭到穆迪下調，由「Aaa」降至「Aa1」。隨著美政府信貸評級被下調，負責管理香港強積金的基金經理，或需要面臨沽出美債的考慮。據《彭博》引述消息人士報道，有負責管理強積金的基金經理指出，正在持有的美國國債存在被迫沽出的風險。報道又指出香港投資基金公會已向積金局、財經事務及庫務局提出基金經理的憂慮。



現時《強制性公積金計劃(一般)規例》所定下的投資規則下，強積金投資於單一非「獲豁免當局」發行證券和其他准許投資項目所涉及的金額，不得超過強積金成分基金資金總額的10%。「獲豁免當局」目前包括經積金局核准的信貸評級機構釐定，得到最高可得的信貸評級（即AAA）的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行，或多邊國際機構。

換言之，強積金計劃下運營的基金，僅可在美國獲得認可評級機構授予的AAA或同等評級時，方可將超過10%的資產投資於美國國債。穆迪最新下調美國評級後，現僅日本的Rating & Investment Information Inc.仍維持對美國國債此類評級。報道指出日本評級機構R&I表示，暫不考慮下調美國國債評級。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

日評級機構稱未考慮降美債評級

消息人士稱，基金公會建議香港相關部門對美國國債作例外處理，允許基金在評級比AAA低一級的情況下，仍可將超過10%的資產投資於該資產類別。據積金局最新季度報告，截至2024年底，可能持有美國國債敞口的債券基金和混合資產基金規模達4,840億元。