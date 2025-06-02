01獨家｜消息︰羅兵咸50名合夥人將離職　多部門員工減薪至少20%

俗稱「Big 4」、四大會計師事務所之一的羅兵咸永道（PWC，內地稱「普華永道」）去年捲入恒大（3333）審計風波後，屢流失國企大客，近期更在一個月內遭16間本港上市公司「棄用」，而據報本港多個金融監管機構包括證監會、保監局及積金局，亦已由羅兵咸改聘德勤為核數師。



事件不斷發酵，羅兵咸審計收入無可避免受到影響，公司也將出現人員變動。據《香港01》獨家獲悉，羅兵咸永道香港辦事處將陸續調整人手，本月料有大約50名合夥人離職，同時多個部門員工被減薪，幅度最少20%至30%。對於有關消息，羅兵咸回應稱︰不予置評。



本港多個金融監管機構包括證監會、保監局及積金局，亦已由羅兵咸改聘德勤為核數師。(蘇煒然攝)

消息指將集中資源於TMT 大客包括騰訊、阿里

消息人士向《香港01》透露，羅兵咸永道香港辦事處陸續調整人手，本月將會有大約50名合夥人離職，原因或是勸退、辭退、自行離職等，同時多個部門員工被減薪，幅度最少20%至30%。

消息人士續指，羅兵咸在失去國企客戶後，將會集中資源在TMT（電信、媒體和科技）。翻查資料，港股兩大科技巨頭，即騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）現時皆為羅兵咸的客戶。消息人士補充，雙方關係已建立多年，相信羅兵咸不會太輕易被棄用，並能保持在「Big 4」之列。

翻查騰訊2024年年報，公司核數師是羅兵咸，核數師費用為2.64億元人民幣。而阿里巴巴2024年年報，羅兵咸收取的審計費用為1.65億人民幣。

對於合夥人離職及員工減薪的市場消息，羅兵咸稱不予置評。

據悉，羅兵咸在失去國企客戶後，將會集中資源在TMT（電信、媒體和科技）。（Reuters）

近日屢失大客 料失逾3億年度酬金

雖然「Big 4」地位未受動搖，但羅兵咸接連失去大客，已惹市場關注。該行去年因恒大審計風波，其內地分支遭受重罰後，中港客戶屢見流失。繼早前流失大量國企客戶，羅兵咸過去一個月先後有16間香港上市公司宣布轉換核數師，當中不少是民企，包括領展 （0823）、友邦（1299）、李寧（2331）等，由原先委任羅兵咸永道核數，改為聘用其他會計師事務所，估計羅兵咸將因此損失約3.3億人民幣的年度酬金。

另外，據本地傳媒報道指，本港多個金融監管機構包括證監會、保監局及積金局，亦已由羅兵咸改聘德勤為核數師。

羅兵咸內地去年減少564名會計師、62名合夥人。（普華永道官網截圖）

羅兵咸內地去年減少564名會計師

與此同時，據普華永道公佈2024年年度信息，業務收入63.18億人民幣，相比較2023年的71.37億人民幣，按年跌11.47%。

2024年度，普華永道註冊會計師人數從年初的1,714人大幅下降至1,150人，減少了564名註冊會計師。合夥人數目由年初的291人減少至229人。