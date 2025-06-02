羅兵咸據報遭證監會棄用　料將少袋逾百萬　保監積金局已改聘德勤

羅兵咸永道（PwC，內地稱普華永道）去年因恒大（3333）審計風波，其內地分支遭受重罰，該行客戶流失情況未止，除本港多間上市公司近月棄用外，有本地媒體引述消息透露，本港多個金融監管機構包括證監會、保監局及積金局，亦已由羅兵咸改聘德勤為核數師。



有消息指，證監會近期已轉聘德勤，料最新一份年報公布時將會披露。(蘇煒然攝)

證監會近期據報已轉聘德勤

據證監會年報，該會自2017/18年至2023/24年共7個財政年度，皆聘用羅兵咸為獨立審計師，消息指證監會近期已轉聘德勤，料最新一份年報公布時將會披露。證監會發言人表示，不評論事件。2023/24年證監會的核數師酬金為107萬元，按年增8.5%。

此外，保監局自2015年成立以來，8個財政年度一直沿用羅兵咸為核數師，至最新2023/24年報披露，該局已改聘德勤。2023/24年報顯示，核數師費用為20萬元，按年節省9.6%。

而積金局則自2010/11年度起共13個財政年度，皆聘用羅兵咸，最近2023/24年報亦顯示其核數師已改為德勤。核數師向積金局及強積金計劃補償基金提供審計服務，所收取的核數師酬金分別為40萬元及10萬元。

保監積金局2023/24年報已棄用羅兵咸

相關人士表示，這次更換核數師僅為一般公開招標後的結果，並沒有刻意把羅兵咸排除在外。另一消息人士稱，企業或機構轉換審計師，部分需要經過相當長的程序，包括財務部門、審核委員會、董事會等，對於現時陸續有轉換消息，相信為醞釀一段時間的結果。

至於可行使《上市規則》監管權力的港交所（0388），自2000年上市以來已聘用羅兵咸，港交所管理層早前在股東會上披露，內部稽核委員會將在今年餘下時間，商討是否於2026年更換核數師，並進行招標，但由於集團規模較大，更換核數師需時，故今年內不會作出更換。

事實上，過去一個月已經有至少20間本港上市公司與羅兵咸解約，包括「大客」友邦（1299）、領展（0823）、李寧（2331）、高鑫（6808），以及最新披露的平安好醫生（1833）、中遠海運國際（0517）及海吉亞醫療（6078）等。據《路透》上周估算，當中流失16名客戶，料令該行共損失約3.3億元人民幣酬金。