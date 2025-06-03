光大證券料恒指下半年波幅縮窄　上望25000點　呢幾隻個股值博

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，下半年恒指有機會挑戰上半年的高位，最高看25000點，目標點數下，對應市盈率為11.4倍。



該行續指，港股於今年4月時回調，基本已經逐步消化了關稅帶來的悲觀情緒， 相信下半年內地經濟表現、息口變化以及貿易政策將主要影響港股走勢，但下半年港股的波幅將縮窄。



推薦四大板塊 八隻個股

該行推薦四大板塊的八隻個股，包括內需板塊的康師傅（0322）、同程旅行（0780）；科技板塊的騰訊（0700）、嗶哩嗶哩（9626）；新能源車股的比亞迪（1211）、零跑汽車（9863）；傳統火電股的華能國際電力（0902）、華瑞電力（0836）。

對於較少被提及的傳統火電股，伍禮賢解釋稱，內地全社會用電量上升，伴隨煤炭價格的逐步回落，相信可為電力股提供盈利支持，且夏季素為用電旺季。上述推薦的8隻股份中，目標回報將介乎12%至21%。

此外，近來新股市場暢旺，伍禮賢指出，對IPO的復甦並不太意外，此前全年集資額的基數過低，不過相信IPO市場的回暖，將同二級市場互相補位，聯同對港交所（0388）的看法都較正面。

光大證券國際策略師伍禮賢認為，下半年恒指有機會挑戰上半年的高位，最高看25000點。（資料圖片）

料黃金日圓走勢佳 美元中性偏淡

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻指出，在另類投資中，仍然看好黃金，預計現貨金價在每盎司2,950至3,650美元徘徊，總體評級中性偏好。此外，伴隨美國經濟的放緩，以及供需關係，其表示將睇淡油價。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

匯市方面，其對美匯指數的評價為，中性偏淡，目標價94.5，阻力位為104.6。對比之下，人民幣將返回6.97到7.43水平。此外，其認為日圓走勢將向好。