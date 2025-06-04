香港PMI連續4個月處收縮區　5月報49　看淡未來1年業務前景

香港經濟增長動力疲弱，標普全球香港採購經理指數（PMI）連續4個月於50以下。經季節性調整後，5月標普全球香港採購經理指數（PMI）升至49，4月為48.3，顯示營商環境的倒退幅度為三個月以來最小，僅算溫和，不過受訪企業仍看淡未來1年業務前景。



企業在5月連續第2個月縮減經營活動，但減產幅度與4月持平。綜觀四大行業領域，都一律緊縮生產，當中以製造業的跌幅最為顯著。同時新增訂單的跌幅明顯按月回落，整體輕微。受訪業者經常提到，美國暫停加徵關稅有助個別企業銷情，但也有公司指出，本地市道偏差。外銷訂單的跌勢雖然減慢，但跌幅依然明顯，反觀來自內地的訂單量則大致穩定。

積壓訂單跌幅收窄

至於積壓訂單，跌幅也按月收窄，為5個月以來最慢，走勢與整體新訂單相符。月內香港特區私營企業增聘人手，不但是4個月以來首次就業增長，還是去年5月以來最顯著。總的來說，職位增幅主要來自製造業和建造業。

另外，企業在5月進一步減購投入品，最新調查資料顯示，採購數量的減幅屬於中等，加上採購庫存的跌幅按月顯著，反映出業者的庫存策略更趨審慎。

對於未來1年業務前景，業者在5月維持看淡。自2023年9月以來，悲觀情緒按月持續，惟於5月已比4月淡化，但從歷史數據來看，則依然偏高。受訪業者表示，美國貿易政策的前景圍繞着不確定因素，加上本土需求走弱，因此對未來一年的業務前景並不樂觀。

關稅暫緩帶動企業銷情好轉

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，5月香港PMI指數連續4個月跌入緊縮區間，惟新訂單跌幅不大，而經營活動也只略為緊縮，意味下行幅度較小。同樣令人鼓舞的是，美國關稅政策暫緩，惠及多家企業的銷情好轉，繼而帶動就業增長。月內來自內地的訂單額已大致穩定，有別於先前兩月的急速跌勢。

不過，Usamah Bhatti指對於未來一年的業務生產，香港私營企業就維持悲觀。不利因素往往與前景低迷有關，當中包括全球經濟和貿易的不確定性加劇，而業者對本地經濟何時才能恢復表示擔憂。