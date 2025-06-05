K先生週記｜盲測美酒初體會　味蕾賭局的對決

星期五晚，Kelvin和Alex現身在於私人會所，會所除了隱敝度高以外，還收藏過萬支名酒，據說市場上熱捧的紅酒，沒有在這酒庫找不到。在這裡每個星期都有會員舉辦紅酒盲測Blind Test。出席會員每人準備一支錫紙包好的紅酒，供大家盲測，估中最多的便贏當晚Jackpot。



Alex第一次跟Kelvin出席這個酒會，氣氛像電影中的秘密社團。進門前已經有人把一份保密協議檔交給他，要求對言論、紅酒資訊、賭金等細節嚴格保密。在Kelvin的示意下，Alex兩眼發呆地草草簽名。Kelvin輕車熟路，開門後自已去找雪茄，說笑道：「Bro，這是你的第一次，我就不多話，Enjoy !」Alex好奇多於緊張，但十分刺激。

進門後見到老高坐在長桌一角，跟Alex一樣有點不自在，見到Kelvin老高急忙站起身來打招呼。

Alex忍不住低聲問：「Boss，點解老高會在這裏?」

Kelvin笑了笑：「解鈴還需繫鈴人，見個面，有問題直接解決。」

Alex欲言又止，見老高尷尬的坐著，另一端則坐著三位外型亮麗的型佬，正自顧自談得興高采烈，難怪老高不自在。大家見Kelvin進來，本來大聲講大聲笑的型佬們都停了下來，一位貌似王敏德的型佬開心道︰「哈哈，Kelvin李公子來了！來，看看今晚誰的眼光好，誰是大贏家！」

說話的便是Richard Wong，一家對沖基金創辦人，管理資產超過50億美元。疫情期間半退休，不過朋友仍要見，便開了這家會所，作為「談論市場」的煙酒之地。另一位Martin Kwok也是基金經理，四十來歲斯文高冷，專為家族辦公室及高淨值客戶服務，投資範圍覆蓋甚廣，由國內地產到離岸基金。最後一位Alvin Lin亦是四十來歲，在美國長大，家世顯赫，書香世代，雖然虎背熊腰外型粗獷，但一身書卷氣，熱衷投資國內人工智慧及金融業務。

會所的成員都是邀請制「by invitation」，非富即貴，有人品更有酒品，每個星期都有盲酒聚會，規則簡單但刺激。主場 (Host) 準備 4支紅酒，其他每位準備 1 支紅酒。帶來的酒都要用錫紙包著！並由大會套上一樣的紅酒套！什麼也看不出，只能通 “色、香、味” 去猜酒的年份、酒莊、甚至葡萄品種。猜對最多最準的，便贏得當晚的Jackpot。每次Jackpot是由各人各出1萬港幣組成。這種賭注，燒錢燒腦，考的是大家的品酒功力，更有心理博弈。

Alex有些緊張，Kelvin拍拍他肩膀：「Bro，放鬆點，這遊戲比的是眼光。我已幫你和老高各自準備了一支酒，輕鬆點，就當跟老大們交流吧。」

Kelvin坐下，Richard便興奮道:「既然人齊，我們就開始吧。」他向一旁那位身材高挑，優雅幹練的年青侍酒師點點頭，道︰「Charmaine，開始吧。」

身穿黑色套裝的Charmaine點點頭便走出房間，然後推著小餐車回來，餐車上放上9支用錫紙包好的紅酒，並標著「1」至「9」號。Charmaine將「1」號酒的錫箔除掉，拿出開瓶器，瓶塞很快便絲滑地打開，Alex暗叫了一聲「好」，隨想到Charmaine氣質高冷、優雅、幹練，還這麼年輕成為高級侍酒師，她的份氣質與這工作形成強烈對比，不其然吸引著Alex的眼神。

Kelvin看在眼裏，低聲跟Alex說︰「專業侍酒師就是否很不一樣？By the way，Charmaine還是單身的，有時間就跟人交流下心得吧。」Alex平時天不怕地不怕，這時也只懂尷尬的說︰「Boss啊…」。Charmaine很快已把1號酒倒好6杯，逐一放在眾人前。

Kelvin拿起酒杯，聞了一聞，然後對Alex說︰「Bro，如果你想瞭解勃艮第的層次感與豐富表現力，這支酒會是你的起點。」

他輕啜一口，點頭道︰「這酒表現得太好了，我猜是 2003 Domaine Dujac Charmes-Chambertin Grand Cru。」

Richard作為1號酒的主人微笑：「Kelvin兄這麼有信心？」

Kelvin不緊不慢地說：「2003年是個非常特別的年份，那年熱浪席捲整個歐洲，許多酒莊都被逼改變釀造策略。但Dujac選擇堅持整串發酵（whole cluster fermentation），這在Charmes這種柔和型的Grand Cru中尤其大膽。」

他頓了頓，再細啜一口，繼續道︰「Charmes-Chambertin本身酒質就比鄰近的Chambertin更柔美一點，Dujac的版本加上整串發酵，令這支酒在2003這種極端天氣之下依然保有活力，結構不散。酸度雖低，但由木質化梗帶來的骨幹補足了整體架構。」

他低聲對Alex補充：「你注意這酒的香氣，黑櫻桃、黑莓、乾花、還有淡淡的森林氣息與香料味，入口濃郁卻不笨重，尾段還有點甘草和可可的味道。這種多層次感，是經典Charmes中極少見的表現。」

他舉起酒杯，看著酒色凝神道：「這支酒不是奔放型的，而是深藏不露，優雅內斂，像一位在高溫中仍保持風度的老紳士。」

然後他一笑，作出總結：「這酒就像一位談判高手，話不多，但句句有力，柔中帶剛。飲得懂的，自會心領神會。」

Richard拍手道：「精彩！Kelvin兄不但猜對年份與酒莊，更說出了這支酒的靈魂所在！這確是2003 Domaine Dujac Charmes-Chambertin Grand Cru，佩服，佩服！」

在品完第一支紅酒後，老高走到Kelvin身後低聲說：「Kelvin，我有事想跟你聊聊。」

另一場「博弈」

老高走到角落低聲說：「Kelvin，不好意思，關於陳醫生的保險單，我最近介紹了一位新入行的經紀Michelle。她是D&D Brokerage旗下的Samuel團隊。Michelle青春無敵，樣靚身材正，貌似年輕時的李綺虹，很有潛力，更重要的是陳醫生這個年紀的客戶比較喜歡年輕貌美的女士。我想幫這位新人安排一些機會，讓你們考慮她未來過檔的可能，可以嗎？」

Kelvin的笑容未變，但語氣明顯謹慎而堅定：「老高，我跟你們這家銀行合作了20多年，你們銀行的RM最少也已換過五六批。你剛從其他銀行轉過來，對於像陳醫生這類客戶可能還不太瞭解。我想提醒你，這個時勢的投資客戶更加重視的是一位可靠的保險經紀，一位隨時能聯繫到，能快速解決問題的人，單是外貌出眾或新入行的潛力，相信不是他們那杯茶。

「我們公司的理念很簡單，『責任』永遠排在第一位。無論銀行更換了多少人，你們介紹的客戶每年我們都會主動跟進，確保他們隨時能找到我，或者我旗下的任何一位同事。我們的同事，或者說『業務承繼者』，都是內部自己培養的，或者來自保險行業的傳承背景。他們不僅懂得專業，還繼承了我們對客戶負責任的價值觀，這是公司代代相傳的核心使命。正因如此，我這邊的客戶有不少已經超過三代，甚至延續到四代。」

「至於陳醫生，目前他已經找到其他銀行協助籌資，我相信他很清楚自己真正需要的是什麼。老高，坦白說，我建議你還是自己好好執生吧。」

這時老高已聽到滲出冷汗，但畢竟是老江湖，仍努力維持笑容道：「我真是糊塗，沒掌握好節奏，我明天立刻找陳醫生談談，能把Alex也叫來跟仔細研究陳醫生的方案嗎？」

Kelvin調和語氣，輕拍老高肩膀：「老高，這個時勢風大雨大，客戶需要的是安全感和穩定性，尤其是高端客戶特別敏感。大家都在等我們，我們繼續回去品酒吧！

Kelvin回到餐桌時，迎面便看到Alex正看著他滿臉疑惑。Kelvin哈哈大笑，Cheers今晚才剛剛開始，來！第二支！

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

(資料及相片由客戶提供)