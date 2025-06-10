市值近千億人民幣！　深圳A股鋰電池供應商億緯鋰能　擬來港掛牌

港股市場或再添一間A+H股上市公司，已於深圳掛牌的鋰電池供應商億緯鋰能（深圳﹕300014）計劃來港發行H股，稱希望能提升公司國際化品牌形象，滿足國際業務發展需要，及深入推進全球化戰略。



億緯鋰能A股今日（10日）股價表現平靜，最新報45.03元（人民幣，下同），升0.02%，市值約921億元。

公司公告指出，將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市。

09年於深圳創業板掛牌

據公司網頁介紹，惠州億緯鋰能於2001年成立，並於2009年在深圳創業板首批上市，歷經23年快速發展，已成為具有全球競爭力的鋰電池平台公司，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術和全面解決方案，產品廣泛應用于物聯網、能源互聯網領域。

中金料多50間A股來港上市

近期已有多間A股公司，在香港發行H股，包括寧德時代（3750）及恒瑞醫藥（1276），日前中金發更表報告，預料後續有50間A股公司來港發行H股。

此外瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管諶戈表示，「A+H」兩地上市的公司數量激增，是市場流動性改善以及政策環境優化協同帶來的成果。

諶戈指出今年以來，在南向資金以及海外避險資金的共同推動下，港股流動性顯著改善，推動AH股價差大幅收窄，顯著縮小了發行人與投資者的定價分歧，也讓A股龍頭公司開始更加積極主動地考慮赴港上市。