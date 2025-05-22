A+H上市模式成趨勢　瑞銀︰市場流動性改善　吸引龍頭A股赴港IPO

近期港股新股市場轉趨熱鬧，當中不乏寧德時代（3750）及恒瑞醫藥（1276）等已在內地掛牌的企業，來港發行H股。對於接連有A股上市公司，前來香港發行H股，瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管諶戈表示，「A+H」兩地上市的公司數量激增，是市場流動性改善以及政策環境優化協同帶來的成果。



諶戈指出今年以來，在南向資金以及海外避險資金的共同推動下，港股流動性顯著改善，推動AH股價差大幅收窄，顯著縮小了發行人與投資者的定價分歧，也讓A股龍頭公司開始更加積極主動地考慮赴港上市。

諶戈表示﹕「近期港股市場基石投資者的心態正在發生變化，機構對基石投資的興趣明顯增強，海外長線資金參與熱情高漲。」他又指出寧德時代、海天味業、恒瑞醫藥等企業均為細分領域領軍者，其高質量的運營狀況疊加A﹑H股價差收窄，對全球長線資金具備較強的吸引力。