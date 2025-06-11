淘寶香港618首輪新客增2倍　力谷88VIP服務　用家即日起免費退貨

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓海外業務總監楊雯表示，今次618為有史以來最多用戶參與，淘寶香港用戶，較上年同期有雙位數增長；首輪開賣期間，新增用戶數較去年同期增逾2倍。



公司今年力谷88VIP服務，就目前而言，香港的88VIP用戶的購買力，為非88VIP用戶5倍。淘寶表示，即日(11日）起，將向香港88VIP用戶推出免費退貨服務。



618啟動至今 香港新開88VIP人數為日常6倍

今日（11日）起，淘寶向香港88VIP，推出免費退貨服務，逢帶有「本地退」或「支持香港退貨」標籤的商品可直接享受退貨包運費；其他商品亦可享退貨包運費，每單最多補貼25元（人民幣，下同），每月則最多補貼50元。

楊雯表示，淘寶有類似積分的功能稱為淘氣值，淘氣值達到1000分以上，就可以優惠價每年88元，開通88VIP功能。除卻退款功能，88VIP用戶可在較大間的品牌旗艦店，全年享有95折優惠；針對諸如雙11、618等大促期間，還有加碼優惠券。

計及集團整體，財報公佈，目前集團88VIP的數量超過5千萬。從今年5月16日開啟618活動至今，香港新開88VIP人數為日常的6倍。

淘寶香港參與用戶同比去年618錄得雙位數增長。

首輪開賣港新客增2倍 婚紗意外大受歡迎

言及今年的618戰況，淘寶披露，香港參與用戶按年錄得雙位數增長。從5月16日至26日的首輪開賣期間，新增用戶數較去年同期增逾2倍。

商家側而言，公司稱，有香港商家較去年618同期，在淘寶大盤的GMV增長4倍，海外的增長亦有2倍，此類港商主要售賣零食、手信等特色產品。

就品類而言，服飾、家具與3C數碼為最受歡迎品類。傳統強項的服飾中，今年婚紗禮服的需求激增，成交金額破千萬，而去年同期銷售僅數十萬元，禮服等增長成交額按年增七成，節慶商品成交增三成。楊雯解釋稱，今年適逢所謂六十年一遇的青蛇年，以及雙春閏月，相信許多備婚新人，都會提前買定下半年的用品。

此外近期熱議的Labubu、Jellycat等潮玩品牌，成交額增長200%。公司指出，飛豬旗下旅行食物等優惠券，同樣作為虛擬商品包含其中，亦受歡迎。

實體家具店到店人數超30萬 推淘市集新玩法

淘寶今年2月在尖沙咀中港城，啟動PaPahome香港實體家具店，楊雯稱表現超預期，開業3個月，到店人數超過30萬以上，成績令人鼓舞。

其續指，今次實體家具店也是第一次參與618活動，將推出定制傢私優惠、大件商品運費優惠等。同時在實體店內，公司亦推出淘市集新玩法，將淘寶的化妝品、服飾等受歡迎的輕小件產品納入其中。

早先有市場消息稱，該實體家具店擬開設第二間分店，已落實及簽約並選址銅鑼灣，租用的新店達3層，最快今年第四季開業。楊雯稱，會繼續考慮此種實體店形式，通過線下帶動線上增長。