淘寶618明開鑼　活動商品無需湊單85折　88VIP大額消費券歷來最高

阿里巴巴（9988）淘寶公佈，今年「淘寶618年中購物狂歡節」明日（16日）正式開售。淘寶香港站表示，將簡化玩法為「官方立減15%」，無需湊單便能享受85折優惠。此外，今年618也將延伸至本港線下的「PapaHome淘寶家具實體店」。



公司續指，淘寶香港站特別便利香港用戶，允許使用港幣支付88VIP會員年費，「一鍵開通」88VIP會員可領取共計820元人民幣的大額消費券，折扣力度歷來最大。



簡化玩法 活動商品無需湊單85折

今年淘寶618第一波銷售期將於5月16日晚上8時開始，直至5月26日晚上結束。凡購買任何一件活動商品即享85折起官方立減，同時可疊加消費券、行業品類券（美妝券、服飾券等）、直播間紅包等多重優惠。

88VIP用戶可領取6張合共820元人民幣的消費券，分別是1張「滿¥5000-¥500」、1張「滿¥1500-¥150」、3張「滿¥500-¥50」，以及1張「滿¥200-¥20」的消費券。

PayMe支付限量免手續費

今年將延續過往的首4小時秒殺活動，方便搶購限定勁減商品。新用戶首單即可享買滿51元人民幣即減50元人民幣優惠，更可享受最高立減20元人民幣直運運費減免。

支付優惠方面，香港用戶在618期間使用AlipayHK餘額及PayMe支付可享限量免手續費優惠，每位用戶限用一次，數量有限，先到先得。

PapaHome淘寶家具實體店同辦活動

618氛圍延續到香港線下，「PapaHome淘寶家具實體店」年初在尖沙咀中港城開幕，將迎來首個618，門店將於6月上旬舉辦線下消費者活動。