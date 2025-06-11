洪灝對談大摩邢自強　指關稅戰團結中國人民　美國或不得不讓步

知名策略分析師洪灝，與摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強，在彭博投資論壇中，談及對中美談判觀點。洪灝認為，資金正從美國流出，關稅以另一種方式將中國人民團結在了一起，美方或許不得不做出更大的讓步。



邢自強則表示，中方今次談判，尋求的不只是關稅及貿易，更類似於從地緣政治、科技發展等全方位尋求重啟關係，因此談判的主題宏大，進展也因此存在不確定性。

洪灝認為，資金正從美國流出，關稅以另一種方式將中國人民團結在了一起，美方或許不得不做出更大的讓步。（Getty）

美國被迫讓步更大 談判或需時

對於近日的中美貿易談判進展，洪灝表示，如果親身體驗內地的氛圍，就會意識到關稅戰以另一種方式，將中國人民團結在一起，可以體驗到群眾對於國際主席習近平，以及對中國貿易談判的支持。

其表示，中國素來以吃苦耐勞著稱，因此中方的努力或迫使美國做出更大的讓步，最終結果或超出民眾的預期，而更為有利。

邢自強認為，中美雙方談判的出價是有巨大差距的，因為中方不只希望達成關稅貿易的協定，而是希望在簽證政策、科技發展、地緣政治等多領域達成共識，相當於尋求重啟中美關係。

他解釋稱，從2018年首輪貿易戰至今，中國就逐步加強對於供應鏈的掌握，稀土和磁鐵等材料的產能高達八至九成，而這些材料將用於電動汽車、人形機械人等關鍵領域的研發，因此這相當於告誡美國及其盟友要「三思而後行（think twice）」，此種協議的達成並不容易，因此談判進展存在不確定。據其預測，今年底美國對華的關稅稅率與當前30%至40%的水平相若。

洪灝指，美元此前數年持續過強，是一種失衡的表現，相信美元未來會經歷數年的貶值。（資料圖片）

洪灝料資本流動轉勢 資金流出美國

洪灝續指，美元此前數年持續過強，是一種失衡的表現，相信美元未來會經歷數年的貶值。他解釋人民幣近年的勢弱稱，人民幣的匯率，近年更多因資本驅動，而非貿易驅動而顯得疲弱，即便是出口商賺錢，也依舊會放在離岸市場，重新投資美元，資本流動的方向並不利於人民幣。

但是，此種不利的資本流動方向，如今出現逆轉，特朗普政府的敵意不僅針對中國，更多環球經濟都造成打擊，尤其是俄烏戰爭以後，人們意識到持有美元並不似此前安全，因此資金或將從美國流出。

邢自強拆解香港四波機遇，指最後一波尚未見。（資料圖片）

邢自強拆解香港四波機遇 最後一波尚未見

提及香港，邢自強表示，香港已經迎來了三波機會，但最重要的第四波，目前還沒有見到。

他解釋稱，第一波復甦由政府推動，從去年9月底內地監管部門齊聚出招救市；第二波為Deepseek時刻，龍頭科技公司在港上市，而非內地或海外，香港受惠於敘事的變化；第三波為4月2日關稅殺到，原本過度依賴美國資產的資金，轉而流入香港的大型IPO。

不過邢自強也明言，最後也是最重要的一波，全球資金湧入中港，目前還沒有見到。他續指，目前中國經濟尚需平衡供需關係，包括通縮的情況需要改善，因此中國還需要在極高的投資水平，和相對不足的消費水平中取得平衡。