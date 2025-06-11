洪灝對談大摩邢自強　指關稅戰團結中國人民　美國或不得不讓步

撰文：鄭文玥
出版：更新：

知名策略分析師洪灝，與摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強，在彭博投資論壇中，談及對中美談判觀點。洪灝認為，資金正從美國流出，關稅以另一種方式將中國人民團結在了一起，美方或許不得不做出更大的讓步。

邢自強則表示，中方今次談判，尋求的不只是關稅及貿易，更類似於從地緣政治、科技發展等全方位尋求重啟關係，因此談判的主題宏大，進展也因此存在不確定性。

洪灝認為，資金正從美國流出，關稅以另一種方式將中國人民團結在了一起，美方或許不得不做出更大的讓步。（Getty）

美國被迫讓步更大 談判或需時

對於近日的中美貿易談判進展，洪灝表示，如果親身體驗內地的氛圍，就會意識到關稅戰以另一種方式，將中國人民團結在一起，可以體驗到群眾對於國際主席習近平，以及對中國貿易談判的支持。

其表示，中國素來以吃苦耐勞著稱，因此中方的努力或迫使美國做出更大的讓步，最終結果或超出民眾的預期，而更為有利。

邢自強認為，中美雙方談判的出價是有巨大差距的，因為中方不只希望達成關稅貿易的協定，而是希望在簽證政策、科技發展、地緣政治等多領域達成共識，相當於尋求重啟中美關係。

他解釋稱，從2018年首輪貿易戰至今，中國就逐步加強對於供應鏈的掌握，稀土和磁鐵等材料的產能高達八至九成，而這些材料將用於電動汽車、人形機械人等關鍵領域的研發，因此這相當於告誡美國及其盟友要「三思而後行（think twice）」，此種協議的達成並不容易，因此談判進展存在不確定。據其預測，今年底美國對華的關稅稅率與當前30%至40%的水平相若。

洪灝指，美元此前數年持續過強，是一種失衡的表現，相信美元未來會經歷數年的貶值。（資料圖片）

洪灝料資本流動轉勢 資金流出美國

洪灝續指，美元此前數年持續過強，是一種失衡的表現，相信美元未來會經歷數年的貶值。他解釋人民幣近年的勢弱稱，人民幣的匯率，近年更多因資本驅動，而非貿易驅動而顯得疲弱，即便是出口商賺錢，也依舊會放在離岸市場，重新投資美元，資本流動的方向並不利於人民幣。

但是，此種不利的資本流動方向，如今出現逆轉，特朗普政府的敵意不僅針對中國，更多環球經濟都造成打擊，尤其是俄烏戰爭以後，人們意識到持有美元並不似此前安全，因此資金或將從美國流出。

邢自強拆解香港四波機遇，指最後一波尚未見。（資料圖片）

邢自強拆解香港四波機遇 最後一波尚未見

提及香港，邢自強表示，香港已經迎來了三波機會，但最重要的第四波，目前還沒有見到。

他解釋稱，第一波復甦由政府推動，從去年9月底內地監管部門齊聚出招救市；第二波為Deepseek時刻，龍頭科技公司在港上市，而非內地或海外，香港受惠於敘事的變化；第三波為4月2日關稅殺到，原本過度依賴美國資產的資金，轉而流入香港的大型IPO。

不過邢自強也明言，最後也是最重要的一波，全球資金湧入中港，目前還沒有見到。他續指，目前中國經濟尚需平衡供需關係，包括通縮的情況需要改善，因此中國還需要在極高的投資水平，和相對不足的消費水平中取得平衡。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強。（財經）
中美倫敦經貿會談雙方同意一個貿易框架　美方：應能解決稀土問題中美倫敦磋商｜美國商務部長臨時加入談判帶來的並不是和解信號中美倫敦貿易會談第二天｜美國日本談判的三個啟示
香港股市
關稅
中港股市