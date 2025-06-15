行走人間的關鍵　保持高能量︱知薇

最近，知薇身邊同事不少生病，說是有流感和變異病毒等，問題卻是，每次流行病爆發時，為何有人病、有人不病呢？這就是抵抗力的差別了。接下來的問題是，為何有人抵抗力強、有人抵抗力弱呢？這就是能量高低的差別了。

那麽，如何提升能量和保持高能量？

縱觀身邊容易病的人，排除身體底子的差別不提，都有些性格共同點，比如容易著急、緊張、焦慮、自我施壓、情緒波動、在乎外界他人的看法、對時間很貪心而想做很多事情等。

知薇總結提升能量的第一步就是反其道而行之，做與以上相反的心態狀態和行動，比如放松、自在、有耐性、慢慢來、情緒穩定、不在乎別人怎麽看怎麽說、事情一件件按部就班的處理等。

這一切的核心，其實都是忠實於自己的內心、保持自己穩定的內核，所謂「泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬」。

別人的時間表、別人的戲碼，我看看知道就好，如果不符合我的準則計劃，我就不入局、也不入戲。這種清晰的界線，來自內心的清醒和邊界感。

在香港地，這個講求高效率的地方，要進入和保持這種清醒和邊界不容易，但你要明白，次次入別人的漩渦，最後只會舍本逐末，把自己消耗殆盡。

除了心態狀態和行動的調整，要繼續提升和保持高能量，知薇還有一些小竅門與大家分享：

1. 少低頭玩手機，有空就到戶外擡頭看看廣闊的天空，聽聽周遭所有的聲音，這是補充能量最快速有效的方法；

2. 有機會多在自然陽光下曬曬後脖子和後背，補充陽氣和正氣；

3. 條件允許下，脫鞋脫襪讓雙腳直接接觸地面、草地、河流，海水，通過大地海洋釋放負能量、吸收正能量。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。