周大福放榜後股價兩連升　CCASS持倉突增4億股　貨值逾50億元

周大福（1929）於上周四（12日）公布全年業績後，獲多間大行唱好，帶動股價持續攀升，今早曾再升最多7.11%，最新報13.72元，升6%，成交額為2.94億元。



公司發布業績後，獲多間大行唱好，其中中金將周大福目標價調31%至14.92元，評級為「跑贏行業」。該行指出展望2026財年，周大福指引收入實現中低單位數的年增長，毛利率或則受到金價上漲，而降低約0.8至1.2百分點。

中金升目標價至14.92元

中金表示，考慮周大福持續營運好轉，分別將該公司2026年度及2027年度每股盈利預測，上調9%及9%至0.83元及0.91元。

另一間大行美銀將周大福2026財年淨利潤預測上調12%至77億元，相當於按年增長30%，以反映更好的收入及利潤率指引。同時將目標價由升12%至15.4元，重申「買入」評級，因相信關鍵營運指標持續改善可支持股份重新評級。

另外，據數據顯示，於6月13日透過中央結算系統（CCASS）持有周大福的股份數量增加約4億股至19.72億股，當中由瑞銀持倉的股份增加3.998億股至6.26億股，持股比例由2.27%升至6.27%。若按上周五（13日）收市價12.94元計算，市值約51億元。