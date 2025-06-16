花旗稱若港匯觸弱方保證　料金管局即入市　抽資700億至1000億元

港匯持續偏弱，最新報7.8497，與7.85弱方保證只有一步之遙。花旗預期當港匯觸及7.85，金管局有可能立即干預，並從市場抽走700億元至1,000億元流動性，以支撐港元。



據聯繫匯率機制，若港匯觸及7.85時，港元沽盤無人承接時，金管局便會從市場購入港元兼沽出等值美元，屆時香港銀行體系結餘將會減少，以及推高本港拆息。

花旗指出當港匯觸及弱方兌換保證時，金管局會從市場抽走700億元至1,000億元資金，屆時港元短期利率將處於2厘至3厘，港匯將回升至介乎7.82至7.83之間。

港匯近期貼近7.85元水平。﹙資料圖片﹚

息口走勢方面，該行預期年內1個月拆息將會保持在低水平，惟相信目前的超低息環境只屬短期現象，又預料至今年底3個月拆息將回升至3厘。

野村稱需留意港息上升步伐

早前另一大行野村亦曾發表類近觀點，該利策略師認為若港匯跌至7.85時，金管局有可能會逐步從金融體系中抽走流動性，令銀行體系結餘減少，又指出港元拆息上升步伐將是香港利率的關鍵重點。

外電引述野村分析師指出，金管局會較偏好拆息維持低水平，為香港經濟及資產價格提供緩衝；又指出一旦套息交易變得不那麼極端，如隔夜拆息由目前接近0回升至1厘，便足以讓港元漸離開7.85，流動性回籠情況將會放緩。

1個月拆息跌至0.539525厘

據財資市場公會資料顯示，1個月拆息最新報0.539525厘，跌5.86點子，為2022年6月15日以來最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.61點子至1.62393厘；6個月期HIBOR跌5.03點子至2.34423厘；12個月期HIBOR升1.58點子至3.00613厘。