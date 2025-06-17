IPO旺場曹操出行今招股　李澤楷旗下富衛過關　毛肚火鍋巴奴遞表

新股市場生機勃勃，據港交所（0388）網站披露，招股、過關、遞表的公司均接踵而至。



當中包括，吉利汽車（0175）孵化的網約車平台曹操出行（新：2643）；電訊盈科（0008）主席李澤楷旗下保險公司富衛集團；海底撈（6862）競爭對手、內地火鍋連鎖店巴奴國際等。



曹操出行今起招股 一手入場費4236元

吉利汽車（0175）孵化的網約車平台曹操出行（新：2643），今起招股，本周五（20日）截飛。每手100股，入場費約4236元。公司計劃發售4417.9萬股，當中10%在本港發售。招股價41.94元，最多集資18.5億元。

公司今次引入六位基石投資者，包括平治Mercedes-Benz Mobility Services GmbH，以及速騰聚創（2498）等。公司預計6月25日掛牌，聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際及廣發証券。

富衛通過聆訊 曾多次遞表

電訊盈科（0008）主席李澤楷旗下保險公司富衛集團，通過上市聆訊。富衛最早於2021年公布向紐交所申請上市，不過之後於當年底撤回，此後亦來港遞表數次，均未有下文，今年5月重新申請香港主板上市。外電曾稱，公司擬籌數億美元。

富衛截至2024年底，稅後淨利潤2,400萬美元，為集團應用國際財務報告準則第17號後首次錄得淨利潤，帶來正營運現金流量。

海底撈勁敵 巴奴火鍋遞表

此外，亦有多間公司遞表，海底撈（6862）競爭對手、內地火鍋連鎖店巴奴毛肚火鍋母企巴奴國際，提交上市申請，由中金公司及招銀國際為保薦人。

據披露，其直營門店網絡覆蓋全國39個城市，門店數量145家。根據弗若斯特沙利文的資料，是中國品質火鍋市場中按收入計的最大火鍋品牌，於2024年佔據了3.1%的中國品質火鍋市場份額。今年首三個月，錄得純利5,520萬元人民幣，同期經調整純利7,670萬元。

新奧能源申請H股以介紹形式上市

另有天然氣公司新奧股份（上海：600803）申請H股以介紹形式上市，上市不涉及公開發售H股，亦不會就此集資，中金公司為獨家保薦人。

公司此前曾指，股東已通過以協議安排方式，私有化新奧能源（02688）的決定，即一股新奧能源，換取2.9427股新奧股份新發行的H股股份，以及子公司支付的24.5元現金。