海天味業首掛全日升0.6%　斥2.87億元「頂頭槌」　賬面僅賺1520元

獲近38萬人認購﹑內地「醬油一哥」海天味業（3288）H股今日掛牌，報37.5元，較定價36.3元高出3.3%或1.2元，以每手100股計，不計手續費賬面賺120元。



海天味業收市報36.5元，較招股價36.3元高出0.2元或0.6%，以每手100股計算，不計手續費賺20元。

若投資者以「頂頭槌」飛認購海天味業，以分派76手計算，不計手續費及利息賺1,520元。

海天味業

一手中籤率僅5%

另一方面，該公司公布公開發售部分認購結果，錄得超額認購917倍，獲約37.97萬人申請，公開發售最終發售股份5,527.99萬股，佔全球發售的19.81%。

分配方面，海天一手中籤率只有5%，要抽8,000股或80手才穩中一手。有181人入「頂頭槌」飛，每張飛涉789.71萬股，涉資2.87億元，中籤率只有0.1%，即7,600股。

至於國際配售超購21.9倍，有317個承配人入飛，最終發行股份2.2375億股，佔全球發售80.19%。

海天味業

淨集資額逾百億元

海天味業最終集資額為101.289億元，集資淨額100.096億元。