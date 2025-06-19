京東618整體訂單量超22億　香港成交額倍升　自營物流進駐沙特

京東（9618）公佈618戰報，下單用戶數按年增長超100%，自5月30日20:00至6月18日23:59，公司線上、線下及外賣整體訂單量超22億單，京東採銷直播成交額按年增長285%。此外，APP的每日活躍用戶數（DAU）創歷史新高。



京東今日隨大市微挫，低0.7％，報128.5元。



香港618成交額按年倍升

618期間，香港地區成交額按年增長104%，澳門地區成交額同比增長超50%。就香港市場而言，包括電腦、家電、手機、家具、服飾內衣等品類，實現成交額按年三位數增長。同時，飛利浦香港家電、日本城等本地新入駐商家，成交額環比翻倍增長。

此前，京東消費調研顯示，在香港18區中，沙田區市民在京東APP網購活躍度最高。為此，今年618期間，京東面向香港沙田區用戶推出人人可領的人民幣1,000元地區專項補貼，進一步帶動沙田區成交額、訂單量均實現按年超110%的增長。

將進軍酒店領域 全職騎手增至逾15萬人

公司通過社交平台發佈，進攻酒店及機票預訂領域，向酒店商家推出「京東酒店PLUS會員計劃」，提供最高3年零佣金，並旨在為酒店行業提供供應鏈服務，優化供應鏈成本。

首席執行官許冉稱，外賣業務超預期，全職騎手已突破12萬人，預計這個季度末會超過15萬人；在北上廣深等一線城市，全職外賣騎手的人均收入已經接近1.3萬元人民幣。

沙特推自營B2C快遞品牌「JoyExpress」

京東物流（2618）同時宣佈，在沙特推出全新自營B2C快遞品牌「JoyExpress」，並加速推進國際戰略，JoyExpress服務範圍會逐步拓展到中東其他地區。當地消費者在電商平台購物後，可實現送貨上門、貨到付款，以及最快當日達、次日達等服務，本地客服團隊也可隨時提供諮詢和服務支持。