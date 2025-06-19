莎莎去年純利跌64.8%　末期息降至1.7仙　本月關閉內地全部門店

莎莎國際（0178）公布截至今年3月底止全年業績，純利7,697.3萬元，按年跌64.8%，派末期息1.7仙，上年同期派5仙。全年度股息總額為每股2.45港仙（對上年度：5仙），全年派息比率仍約達70%。



期內，集團毛利15.7億元，按年跌11.9%，毛利率則錄得39.8%，下跌1個百分點。營業額39.42億元，按年跌9.7%。集團表示，主要因為香港及澳門居民北上及外遊持續，而美元走強令到訪港澳的旅客消費審慎。

港澳市場營業額跌12%

港澳地區營業額按年跌12.3%，內地跌10.5%，東南亞升14.7%。至今年3月底止，集團經營共174間線下店舖，較去年同期淨減少九間；線下業務佔集團總營業額的81.9%。

集團指，將有序關閉中國內地餘下的18間線下店舖，截至今年5月底，已關閉9間店舖，其餘店舖預期將於6月30日前全部關閉。

集團指，港澳居民持續外遊影響當地客流，加上美元持續走強，到訪港澳的旅客消費審慎，導致該地區的線下營業額受影響。面對上述的挑戰，集團迎合市場需要，搜羅符合潮流的產品，包括引入市場熱捧的美肌保健產品及美容小儀器，透過優化產品組合，吸引客流和提升顧客的消費金額。