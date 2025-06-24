以伊戰爭｜特朗普稱雙方同意停火　油價再瀉3%　日股彈超過500點

美國總統特朗普宣布，以色列及伊朗已同意暫時停火，會從華盛頓時間周一（23日）午夜起開始停火，又指出停火協議旨在永久結束戰爭。受到有關消息刺激，國際油價應聲下挫，紐約期油及布蘭特期油於周二（24日）亞洲交易時段，均錄得逾3%跌幅。



2025年6月23日，美國總統特朗普表示，以色列和伊朗已同意全面停火。他指出伊朗將正式開始停火，持續12小時後，以色列再開始停火。在第24小時，將正式結束持續12天的戰爭。（Truth Social截圖）

《路透》引述伊朗官員證實，伊朗已同意美國提出的停火協議，而以色列方面尚未就此發表評論。有白宮高級官員表示，只要伊朗不再發動攻擊，以色列就會同意停火協議，強調特朗普在與以色列總理內塔尼亞胡的通話中促成這項協議。

圖為路透社2022年3月25日的設計圖片，其中顯示伊朗與美國的國旗被擺放在一個加油泵模型後面。（Reuters）

隨著中東局勢有降溫跡象，推動油價進一步回落。截至上午8時40分，紐約期油每桶報66.07美元，跌3.6%；布蘭特期油每桶報69.14美元，跌3.27%。

紐約期金跌0.9%

資金亦從具有避險功能的黃金流出，紐約期金每盎司最新報3,363.3美元，跌0.93%；現貨金每盎司最新報3,351.31美元，跌0.51%。

匯市方面，美匯指數最新報98.17，跌0.25%。

亞太區股市方面，日本股市早段反彈逾500點，報38864點，韓國KOSPI指數升2.31%，報3084點。