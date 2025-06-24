伊以戰爭 | 特朗普宣布停火　伊朗外長：未達協議　以色列未回應

以色列和伊朗的衝突在6月23日出現曙光，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布以伊雙方同意停火，稱戰爭已經結束，形容是對美國及中東而言都是美好的一天。



目前以色列和伊朗未有正式宣布停火，央視引述伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）的顧問表示，特朗普發表的停火聲明和停火機制「只是挑釁伊朗的技倆」。

不過一名伊朗高官向路透社透露，德黑蘭方面已經同意由美國提出、經卡塔爾協調的停火協議。有白宮官員亦指，美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）以間接方或與伊朗談判。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）則指，目前未有就任何停火或停止軍事行動與以色列達成「協議」，重申以色列如果在德黑蘭時間24日早上4時或之前停止對伊朗民眾的「非法侵略」，伊朗方面就沒打算繼續回應，並表示稍後會就軍事行動作最終決定。

伊朗外長阿拉格齊表明，如果以色列停火，伊朗就不會繼續回應。（Reuters）

報道提到，特朗普在23日下午與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，協調停火。前者之後與卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）接觸，稱華府已經成功遊說以色列，因此希望多哈方面亦可以拉攏伊朗達成共識。萬斯其後與卡塔爾首相協調。