椰子水if母企IFBH傳錄1128億孖展認購　超購近973倍｜新股IPO

「if」品牌椰子水母公司﹑泰國食品飲料公司IFBH （6603） 從上周五（20日）起至周三（25日）招股。綜合市場消息，IBFH已錄得至少1127.9億元孖展認購，以其公開發售額1.16億元計，超購972.7倍。



IFBH計劃發行4,166.7萬股，一成於香港作公開發售，招股價25.3元至27.8元，集資最多11.6億元，每手200股，一手入場費5,616.1元。IFBH預期將於6月30日掛牌，中信証券為獨家保薦人。

引入11名基石投資者

IFBH引入11名基石投資者，總投資額3,950萬美元，包括瑞銀旗下UBS AM Singapore、玄龍資管、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、南方基金、廣發國際、加華資本、工銀理財、對沖基金Jain Global、簡街資本Jane Street、Mega Prime。

IFBH去年收益1.6億美元，升80%。當中內地收入1.5億美元，佔比92.4%，香港收入720.2萬美元，佔比4.6%，年內母公司擁有人應佔溢利3331.6萬美元，升99%。整體毛利率36.7%，其中椰子水飲料毛利率為37.1%，升2個百分點。