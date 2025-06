泰國椰子水if母企今起招股　入場費5618元　恒地新商廈租戶為基投

泰國即飲椰子水品牌if的母公司IFBH(6603),從今日(20日)至下周三(24日)中午招股,發售價為每股發售股份25.3元至27.8元,每手買賣單位為200股,入場費約5,618元。同時引入南方基金及工銀理財等為基石投資者,也包括日前預租恒地﹙0012﹚「中環海濱地王」新商廈的美資跨國量化交易商和造市商Jane Street Asia Limited。



IFBH指出擬全球發售4,166.68萬股股份,其中公開發售股份416.68萬股,國際發售股份3,750萬股,另有約15.0%的超額配股權;預期定價日不遲於6月26日;中信證券為獨家保薦人;預期股份將於2025年6月30日開始在聯交所買賣。

集團是一家植根泰國的即飲飲料及即食食品公司。集團於2013年創立的if品牌,是將即飲天然椰子水引入中國內地(集團的最大市場)的領導者。

南方基金及工銀理財為基石投資者

公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約3,950萬美元(或約3.10億元)可購買的發售股份數目。假設發售價為每股股份26.5元(即發售價範圍的中位數),則基石投資者將認購的發售股份總數(包括擬透過QDII認購的股份)將為1,169.72萬股發售股份。基石投資者包括UBS Asset Management (Singapore)Ltd.(「UBS AM Singapore」)、Black Dragon AP SPV1(「Black Dragon」)、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、HSG、南方基金管理股份有限公司(「南方基金」)、廣發國際資產管理有限公司(「廣發國際」)、Harvest Oriental SP、工銀理財有限責任公司(「工銀理財」) 、Jain Global Master Fund、Jane Street Asia Trading Limited(「Jane Street」)、以及Mega Prime Development Limited(「Mega Prime」)。

假設每股發售股份的發售價為26.5元,集團將可自全球發售收到所得款項淨額約10.22億港元(假設並無超額配股權獲行使)。其中,所得款項約30%將用於加強集團的倉配能力;約22%將用於品牌建設;約13%將用於鞏固集團在中國內地的市場地位及滲透程度,拓展澳洲、美洲及東南亞的業務;約5%將用於提升集團的開發能力;約20%將用於在亞洲、北美或澳洲組建策略聯盟及進行收購,藉此擴展業務;以及約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。