特朗普再三發文籲聯儲局減息　鮑威爾揚言不急於行動　待數據出爐

美國總統特朗普日前再度發表美國聯儲局減息的言論，但是於周二（24日）出席國會聽證會的聯儲局主席鮑威爾表示，當局不急於減息；又表示會等待關稅措施對經濟影響的更明確訊息。



聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。(Reuters)

他指出﹕「關稅的影響將取決於多重因素，包括其最終的水平。目前，我們有很好的條件來等待，以進一步了解經濟可能的發展路徑，再考慮是否調整政策立場。」

被問及7月減息的可能性時，他表示﹕「如果通脹壓力確實得到控制，那麼我們就將具備降息的條件，較早而非較遲」，同時指出﹕「但我不想指明具體哪次會議。我認為我們沒有必要倉促行事，因為經濟仍然強勁。」

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

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據CME「美聯儲觀察」顯示，當局7月維持利率不變的機會率為81.4%，減息25個基點的機會率為18.6%。9月維持利率不變的機會率為14.8%，累計減息25個基點的機會率為70%，累計減息50個基點的機會率為15.2%。

另一方面，聯儲局理事、前金融監管事務副主席巴爾預期，關稅將推高通脹，並表示支持對利率調整採取觀望態度。他出席堪薩斯城聯儲銀行於奧馬哈舉辦的一場活動上，發表講話時表示，目前經濟基礎穩健，失業率低，通脹率已降至聯儲局2%的目標水平。惟他指出﹕「然而，展望未來，我預計通脹將因關稅而上升。短期通脹預期上升、供應鏈調整和第二輪效應可能會導致通脹持續一段時間。」

巴爾表示關稅可能會導致經濟放緩和失業率上升，但補充說這些政策及其效果存在相當大的不確定性，亦表示：「貨幣政策的良好定位讓我們可以觀望經濟狀況如何發展。」