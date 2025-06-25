港鐵首位女CEO　明年1月1日起　楊美珍接任行政總裁

港鐵（0066）宣布現任常務總監 – 香港客運服務及執行總監會成員楊美珍，將由2026年1月1日起接任行政總裁。



公司又指出，楊美珍將會獲委任為環境及社會責任委員會成員，並將於同日獲委任為董事，及繼續擔任執行總監會成員。

港鐵於去年10月8日發出公告，指出金澤培出任行政總裁至今年12月底。

楊美珍從明年1月起出任港鐵行政總裁。（資料圖片）

每年酬金816萬 未計股份等

據通告，楊美珍與公司將就其行政總裁的職位訂立一份為期三年的服務合約，任期於2026年1月1日起生效。

其服務合約上註明的酬金將為每年816萬元（該金額並未包括酌情發放的非固定酬金）。此外，楊美珍於2028年12月31日完成其服務合約時，將會獲授120,000 股公司股份，有關股份將於授出當日賦予楊美珍。另外，她亦有資格獲得酌情發放與表現及公司認為相關的其他因素掛鈎的非固定酬金，以及參與公司的行政人員股份奬勵計劃。楊美珍的酬金是由董事局根據公司薪酬委員會之建議，按楊美珍的職責、經驗及資格而釐定。

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。（黃浩謙攝）

99年入港鐵

現年60歲的楊美珍於1999年11月加入港鐵。她自2023年10月1日起出任常務總監 – 香港客運服務，並自2011年9月起出任執行總監會成員。出任現職前，楊美珍自 2011年9月起為商務總監，以及自2021年7月起出任香港客運服務總監。