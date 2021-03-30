港鐵車票優惠可再加？商務總監楊美珍：目前已屬最大優惠　盡咗力

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-30 09:46

疫情下經濟陷入低迷，港鐵昨日按票價可加可減機制，計算出減價1.7%，但是減少車票優惠下，被質疑「明減實加」，乘客實際繳付車資比目前高逾18%。港鐵商務總監楊美珍今日（30日）接受港台節目《千禧年代》表示， 港鐵由去年7月起推出車票八折優惠，早於2月時向租戶提供租金減免，但「封關」令公司收入減少，現時車費已平衡多面需求，包括運作開銷、保住員工就業、維持足夠資源運作下，推出5%車費折扣及月票優惠，已屬最大優惠，「盡咗力。」

港鐵在政府支持下，早前推出票價八折優惠，優惠於明天結束。楊美珍表示，港鐵以自己資源，提供5%車費優惠，月票亦有回贈，並舉例乘客由天水圍前往紅磡，目前票價為22.3元，在月票回贈及政府交通津貼下，實際繳付車資為8元，呼籲乘客多購買月票。

至於原定今年追加的1.58%累積加幅，港鐵未有取消，只延後處理。楊美珍表示，會視乎明年經濟轉變情況再決定如何處理，若經濟狀況不允許處理累積加幅，港鐵會再延後處理。她續指，目前可加可減機制已計及市民入息中位數，考慮市民負擔能力，明年與政府檢討機制時會聽取各界意見，再一次研究。

田北辰：港鐵將有北環線、連接皇崗口岸等「肥豬肉」

實政圓桌立法會議員田北辰表示，港鐵減價的同時，實際上取消了疫情期間提供的八折優惠。他指，可加可減機制每6年一檢，但近兩年社會、政治環境已變，有需要盡快檢討。他指，港鐵調整票價不須通過立法會，只須知會，最後會否讓步或中間落墨，視乎建制派給多少壓力、政府會否袖手旁觀。田北辰又指，回歸廿多年來，九巴車費加幅約為24%至25%，同時通脹為32%，加幅為通脹的七成；港鐵自2007年兩鐵合併以來，加幅卻是高於通脹七成。但實際上，九巴是純私人公司，要自負盈虧，加幅都尚且追不上通脹；港鐵有著龐大物業收益，將來更有北環線、連接皇崗口岸等「肥豬肉」，反問是否應該考慮向社會回饋更多。