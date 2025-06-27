再有內地KTV進駐蘭桂坊　擬年內在港開多4店　盛智文：香港正轉好

在不少人眼中「中環」是香港的心臟，近期有內地品牌「南下」時，都以蘭桂坊為首個據點。繼早前「魅KTV」進駐中環蘭桂坊，又一內地KTV 品牌「星聚會」在「蘭桂坊之父」盛智文持有的中環蘭桂坊加州大廈3,000呎低層單位，星聚會計劃今年在港開4至5間門店。



星聚會創辦人翁培民表示，多年前為初次到訪香港時，便對蘭桂坊留下深刻印象，當時覺得這裡是香港人的名片。時至今日，星聚會在內地已開設近900間分店，故計劃於未來三年將品牌拓展至海外逾10個國家，香港正是品牌首階段中不可或缺的一環，是次專門為蘭桂坊門店訂製了更年輕、時尚的品牌門店。

年內在港開4至5間門店

翁培民透露，星聚會蘭桂坊門店投資逾1,000萬人民幣，計劃今年在港開設4至5間門店，投資額達大約5,000萬人民幣，未來計劃在港能擴至逾10間門店。他補充，星聚會在港的第二間門店在開設在銅鑼灣。

對於續有中資品牌進駐蘭桂坊，蘭桂坊集團主席盛智文表示，能吸引本地、內地及國際顧客，雖然現時仍然有港人北上消費潮，但隨著越來越多的內地品牌來港開店，香港情況正在好轉，畢竟港人並非每周都北上，仍然會留港消費，同時政府的吸引人才計劃，也令到更多內地人來港定居，因此市場需要更多新品牌。