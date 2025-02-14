魅KTV｜內地連鎖唱K品牌蘭桂坊開香港首間旗艦店　母公司擬港上市

投資推廣署今日（14日）宣布，在內地有近800間分店，覆蓋100多個內地城市的卡拉OK連鎖品牌「魅KTV」位於中環蘭桂坊的首間香港旗艦店正式開幕。投資推廣署指，「魅KTV」香港旗艦店將由其新加坡設計團隊主理，揉合本地特色，打造切合香港品味娛樂空間，場內設有豪華卡拉OK包廂、全幅式大螢幕及表演舞台，更特設虛擬DJ打碟等創新互動設施。魅KTV聯合創始人兼CEO湯紅偉稱，「魅KTV」的母公司計劃在香港上市，這也是促使他們在香港投資的重要因素。



內地卡拉OK連鎖品牌魅KTV位於中環蘭桂坊首間香港旗艦店2月14日正式開幕，投資推廣署署長劉凱旋（左四）、魅KTV創始人及董事長吳海（中）、蘭桂坊集團主席盛智文博士（右四）與嘉賓主持剪綵儀式。（投資推廣署圖片）

將人工智能虛擬實境等技術注入傳統KTV 推AI智能修音

投資推廣署介紹，「魅KTV」是一間致力結合科技創新及娛樂體驗的KTV連鎖品牌，主要針對年輕市場，以「以科技創造歡樂」為核心理念，將人工智能、虛擬實境等尖端技術注入傳統KTV，推出AI智能修音、元宇宙MV製作等創新功能，為顧客打造沉浸式娛樂饗宴。

「魅KTV」香港旗艦店將由其新加坡設計團隊主理，揉合本地特色，打造切合香港品味娛樂空間，場內設有豪華卡拉OK包廂、全幅式大螢幕及表演舞台，更特設虛擬DJ打碟等創新互動設施。（投資推廣署圖片）

首間香港旗艦店由新加坡設計團隊主理 特設虛擬DJ打碟

中環蘭桂坊的首間香港旗艦店將由其新加坡設計團隊主理，揉合本地特色，打造切合香港品味的娛樂空間，場內設有豪華卡拉OK包廂、全幅式大螢幕及表演舞台，更特設虛擬DJ打碟等創新互動設施。

魅KTV聯合創始人兼CEO湯紅偉解釋選擇香港原因時表示，香港是華語音樂的重要市場和發源地，在香港開設分店將為更多音樂愛好者提供以音樂為主題的線下社交空間，而香港作為連接內地與國際市場的重要橋樑，香港旗艦店將成為魅KTV海外業務的標竿。

計劃以香港為基地 逐步拓展至越南、馬來西亞及新加坡等東南亞市場

湯紅偉稱，計劃以香港為基地，逐步拓展至越南、馬來西亞及新加坡等東南亞市場，並適時設立區域總部，並指「魅KTV」的母公司亦計劃在香港上市，這是促使們在香港投資的重要因素。