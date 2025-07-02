東方匯理：對中國資產取態中性偏正向　今年青睞A股勝H股

東方匯理資產管理投資研究院主管Monica Defend表示，中港股市的估值值得鼓舞，但出於對風險立場的謹慎，對於中國資產的配置，會傾向於中性，稍許正向偏向，當中青睞A股勝於H股。



對於關稅大戰的前景，其認為環球需要一個聯盟，去採取積極的行動，而非單對單的談判，分裂的局勢反而會被奪取原本屬於自己的權利。她形容中國國家主席習近平的行事方式折中明智，與歐洲保持密切的政治聯繫，是出色的調停者（moderator）。



對中國資產觀點中性 青睞A股勝H股

問及對於中國資產的倉位配置，Monica表示，目前對中國資產的評級屬中性，且一直在調整配置的倉位，包括H股與A股。她表示，中國股市的估值是值得鼓舞的，但最終的中性評級，並非因為中國，而是該行對於風險的立場是謹慎的，所以從資產配置的角度，傾向於中性或正向偏向。

單計對港股的看法，Monica就也直言稱，今年其實會更青睞A股，因為A股的指數成分公司當中，更側重於內地的內需市場，可以展現內在生長的良性活力，以及發展前景。

Monica表示，低通脹確實是過去一年，中國經濟的主要問題，但伴隨政策的加碼支持，相信最終可以見及回報，經濟實現再平衡，該行較之於年初，也在上調對於中國經濟的預測。她指出，從積極的角度看來，Deepseek等技術優勢令人驚喜，也確乎在全球供應鏈重整中獲益，但高達兩位數的經濟增長不可持續，因此當下約5%、4%的增長是可持續的，可以獲得民眾支持，該行也秉持歡迎態度。

Monica認為在與中方的談判中，中國國家主席的行事方式非常明智。（大會圖片）

貿易問題需聯盟採取積極行動 讚習近平調停出色

時值中美乃至環球關稅談判的關鍵時刻，Monica表示特朗普是個商人，他需要從中國手中得到稀土，而中國需要芯片，歐洲則擁有許多農民，也有許多美國公司將總部設立在歐洲，這些利益上的交換是最終協議得以達成的條件。

因此在貿易問題上，她認為環球需要一個聯盟，去採取積極的行動，而非單對單的談判，分裂的局勢反而會被奪取原本屬於自己的權利。依照該行預計的終端關稅稅率，美國對其他國家將為10%，對華則為40%。

她認為在中方的談判中，中國國家主席習近平的行事方式非常明智，「他從未試圖比政府的立場更大聲、更直言不諱」，且試圖找到一種折中的方式達成協議，同時保持與歐洲的密切政治聯繫，Monica形容，「他真的是一位出色的調停者（moderator）」。

中美關稅貿易戰，東方匯理稱習近平應對手法明智。（視覺中國）

料美聯儲年內減息三次 經濟放緩數月內顯現

此外，貿易談判牽一髮而動全身，料也將美聯儲息口政策。Monica直言其觀點較市場更鴿派（dovish），該行預計，美聯儲今年內將減息三次，首次減息會發生在9月，明年續有減息動作。

她解釋稱，美國並非很快面臨衰退風險，但經濟的放緩會在未來幾個月內顯現，主要將反映在就業及消費市場，不過最終息口變化，仍會很大概率取決於關稅事務的走向。

美元將走弱 日圓已成抗衰退避風港

對於環球主要貨幣的走勢，Monica形容為，當前的敘事正在改變。美元將會走弱，其幣值正從週期性，轉向策略結構性的波動。儘管貶值原因眾多，可能包括美國財政的信譽問題、債務與市場挑戰，但令美元貶值也是減少貿易逆差的一個方法，已經包含在政府的計劃中。

此外在亞洲貨幣中，其指出，日圓被認為是抗衰退貨幣的避風港（safe haven） ，此種情況也正在凸顯。Monica也坦言，該行已經有一段時間，對人民幣的關注較少，對於中國資產的關注，更多將聚焦中國股市及債市。