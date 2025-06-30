橙天嘉禾早段飆近12%　在港停止經營影城業務｜港股異動

橙天嘉禾娛樂﹙1132﹚高開7.1%後，於早段升幅擴大至11.9%，最新報0.047元；該公司於宣布上周五（27日）終止4間影城租約，將於周日（29日）後停止在香港經營所有影城業務，又表示錄得兩筆合共6,500萬元的之非經常性收益。



該集團於發出通告內指出，已完成或已達成協議將於6月29日前完成 the sky、StagE、嘉禾銀河廣場及嘉禾大埔之租約終止。於該等終止後，公司其後將停止在香港經營所有影城業務。

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錄非經常性收益

於2025年初，橙天嘉禾娛樂在香港各區租賃物業內經營7家影城，而早前已關閉其中3家，包括嘉禾黃埔、海運戲院及嘉禾Megabox。

橙天嘉禾娛樂補充，由於提早終止該等租約，並基於若干物業已租予或預期即時租予新租戶，集團預期確認（其中包括）因撥回復原成本撥備而產生之非經常性收益約1,900萬元，以及因租賃修改而產生之進一步非經常性收益約4,600萬元。