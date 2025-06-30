紀惠頻沽貨湯文亮稱為降借貸比　樓市最壞時間已過　下半年續減磅

紀惠集團近期頻頻沽出手上物業，行政總裁湯文亮上周接受《港台》的節目訪問時指出，沽出物業是希望調整借貸比率而非被銀行催還貸款；又表示在下半年集團要繼續減持物業，惟強調出售物業並非看淡，「月有陰晴圓缺」。



紀惠集團行政總裁湯文亮。（資料圖片）

強調公司並非遭銀行call loan

湯文亮指出集團近期連番減持物業：「我賣嘢因為要調整借貸比率，唔係畀銀行call loan，要合理化、要合格！物業的確價跌咗落黎，因為疫情令好多商舖死守，出現一個沉沒成本。」他又指，自己在疫情開始時，曾建議一些租客索性結業，待市旺時才回歸。「你無咗呢個沉沒成本你就做得到」。他更批評：「政府中小企貸款害人，咁你都要還錢，唔係唔使還。本應都要執笠，你就同佢打支強心針，頂到疫情過後都無力，亦都害咗銀行。」

被問及紀惠是否要繼續減持物業時，湯文亮直言：「真係未，仲要沽」，並指下半年最少都要沽返上半年咁多。

湯文亮表示，紀惠集團將部份物業賣出並非看淡後市。(資料圖片)

沽貨非看淡樓市 稱月有陰晴圓缺

他又表示：「開頭我自己錯誤，認為手上好多靚貨，但係靚貨賣唔郁。我有好多甲廈，買嗰時買最頂樓、高層、向海、成層㗎，哎！賣唔郁。反而嗰啲山卡拉舖位賣走，點解呢？因為平。我買返來嗰時平。而家開始賣果啲就靚啲、貴啲。」他又重申：「我賣嘢就唔係睇淡嗰市，月有陰晴圓缺。」

湯文亮進一步指出，樓市最壞時間已經過去。「你見我賣嘢係最壞的時間過咗先賣。跌緊我唔會賣，啲人個心態係，跌緊，遲啲咪平啲。但啲人買咗之後，見到升喎，咁就好。」

他又提及近期出售自住樓經歷﹕「我自己住嗰層樓，兩公婆兩個工人住。我太太同我講『而家咩環境呀！不如賣咗佢』。賣咗1.38億元，我收返另一層樓返來住，但未收到，就租住其他樓先，月租7.5萬元，即係90萬一年。而家套現1.38億元，用5厘租金回報率計，將近700萬元一年，用4厘計就500幾萬元。減返租樓成本，有成500萬元收入，日日去福臨門都得啦！」