官宣！新世界與銀行達成882億元再融資協議　最早到期日為3年後

近年受到財務問題困擾的新世界（0017）宣布，就882億元再融資與銀行達成協議；公司指出新銀行融資包括多筆不同期限的銀行貸款，其中最早到期日為2028年6月30日。



統一銀行融資條款助管理財務需求

新世界表示，已與銀行簽訂新的再融資定期貸款融資協議，對部分現有境外無抵押金融債務（包括銀行貸款）進行了再融資；及協調了該公司其他境外無抵押銀行貸款以與新銀行融資的條款保證統一。新的銀行融資及經統一銀行融資合共涵蓋公司約882億元現有境外無抵押金融債務。

公司指出新銀行融資及經統一銀行融資的條款（包括財務承諾及就授予集團某些資產的質押權益）提供了更大的靈活性，有助管理其預期持續的業務及財務需求。

公司又指出新銀行融資包括多筆不同期限的銀行貸款，其中最早到期日為2028年6月30日。

中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

CEO稱公司現專注減債及改善現金流

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示：「我們衷心感謝銀行界對新世界發展的持續支持，這反映銀行對新世界發展業務營運的信心。」

她指出，新世界發展目前的財務管理策略專注於減低負債及改善現金流；又表示公司將繼續貫徹執行財務管理措施，並履行現有財務責任。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，公司將繼續貫徹執行財務管理措施，並履行現有財務責任。

完成財年260億元銷售目標

此外公司指出，截至6月25日已完成2024/2025財年260億元合約銷售目標。