鄭志剛「全退」新世界主要職務　日前稱接掌集團時已繼承巨債

新世界發展（0017）今日（30日）正式官宣，已與銀行達成882億元的再融資協議。在再融資方案有好消息之際，去年卸任集團行政總裁的非執行副主席鄭志剛今日晚上傳來「全退」安排。

據新世界發展(0017)晚上公布，鄭志剛已向董事會提出辭任公司非執行董事及非執行副主席，由明日起生效，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務。

鄭志剛確認與董事會並無意見分歧，董事會謹此就他於其任期內作出的貢獻致以由衷謝意。

鄭志剛日前稱接掌集團時已繼承巨債。（黃偉民攝）

日前指上任CEO時 集團已背負巨額債務

去年9月，新世界出現高層人事變動，鄭志剛辭任行政總裁，並調任非執行董事及非執行副主席，並向新世界收購一系列K11管理公司業務。他當時指決定在人生下一階段投放更多時間在社會公職，為香港及內地發揮更大貢獻。

外界有分析認為鄭志剛辭任與集團債務問題有關，惟鄭志剛最近透過發言人回應《彭博》查詢時表示，當他擔任行政總裁時，集團已繼承巨額債務；又表示並有數據顯示，自他上任以來，一直在持續且負責任地推動集團去槓桿工作。

《彭博》製作的視頻節目《Hong Kong Dynasty in Disarray》（處於混亂的香港家族王朝）中，在節目尾段，鄭志剛透過發言人指出，在其領導下，公司已策略性地增加經常性收入，進一步加強資產負債表。發言人強調，「新世界面對的挑戰主要源於宏觀經濟及政策因素，而非鄭先生在過度借貸及管理上的不善。」