大快活羅開揚︰最後一次出席業績會　未來數年才是兒子考驗期

大快活（0052）公布截至3月底的全年業績，期內收入31億元，按年少1.2%；股東祇佔溢利為3,554萬元，按年少29.8%。集團表示，消費模式正在轉變，但集團將持續優化營運策略，目前暫無加價計劃，將通過提高性價比和優化餐單組合來吸引顧客。



羅開揚稱最後一次出席業績會

集團非執行主席羅開揚表示，今次其本人是最後一次在業績記招與傳媒見面，由4月1日起已轉為大快活非執行董事和非執行主席，現時盡量享受人生。

被問及如何評價兒子羅輝承在大快活的表現，羅開揚表示，私人打分就6至7分，「作為父親永遠唔會俾囝囝滿分」，認為兒子「盡心盡力」，但仍有很大進步空間，指近年市況危機並存，才是真正考驗期。

對於全年合共派息每股22仙，減少46%，羅開揚表示，公司派息政策一向是約70%，以往數年派得較多，現時回復至合理水平，「今時今日有得派都好開心」。

大快活表示，對中港市場保持審慎。（黃學潤攝）

對中港市場保持審慎

集團執行董事兼副主席羅輝承認同自己仍有進步空間，「呢幾年既挑戰係讀書學唔到」，對於中港市場發展未來一、兩年仍有保持審慎態度。

羅輝承強調，大灣區具有發展潛力，長遠而言，大快活門店規模會較現時大，今年將在大灣區增設6至8間門店。

執行董事兼行政總裁李碧琦補充，大灣區業務重點將為確保新店的租金與銷售比率維持在低水平。而香港方面，市場租金持續下降，假如有合理租金、適合地點，會繼續擴張門店，今年目標開6間門店，但市場仍充滿挑戰，需要優化門店網路，希望今年門店數目能實現淨增長。

市場充滿挑戰 暫無加價計劃

李碧琦表示，今年4至5月集團銷售額出現輕微下滑，但6月業績已見回升。集團目前暫無加價計劃，將通過提高性價比和優化餐單組合來吸引顧客。上一財年的平均客單價維持在42港元水平。

在成本控制方面，李碧琦表示，集團已實施多項措施改善毛利率，包括優化人力配置、食材採購和租金談判，預計今個財年毛利率將回升。