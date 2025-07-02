本港5月零售額升2.4%　勝預期兼終止14個月跌勢

本港零售額結束14個月跌勢。政府統計處公布，5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為313億元，按年升2.4%，優於市場預期跌1.8%。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計升1.9%，4月修訂數字則按年跌3.3%。今年首5個月累計，零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌4%。



5月的零售業網上銷售價值臨時估計為26億元，佔總銷貨額8.3%，按年微升0.3%。4月網上銷售修訂數字則按年跌3.7%。首5個月累計，網上銷售價值按年下跌1.7%。

按零售商主要類別分析，5月銷貨額按年升幅較大的包括其他未分類消費品（升8.9%）、藥物及化妝品（升8.7%）、百貨公司貨品（升6.3%）、食品、酒類飲品及煙草（升2.8%）。另一方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨額按年跌3.2%，傢具及固定裝置更跌12.0%，燃料亦跌6.9%。

尖沙咀栢麗大道是知名購物景點，過往吸引不少遊客到訪。(資料圖片)

政府：旅遊及盛事項目助推消費市道

政府發言人表示，5月零售業表現好轉，經季節性調整後，零售業總銷貨價值按月上升7.0%。展望未來，本地就業收入上升、內地經濟穩步增長，加上政府推動旅遊及盛事項目，將有助支持消費市道。