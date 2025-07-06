結業潮｜半世紀嘉禾院線告別港人　文具佬預告下半年至少再執3間

【結業潮／零售業／嘉禾戲院／橙天嘉禾/戲院／文具佬】2025年已走過一半，惟本港結業潮愈趨嚴重，除了餐飲業最受到衝擊外，娛樂及零售業也不容忽視，其中創立於1970年的嘉禾院線，僅餘的4間戲院於6月底全線結業，令這個香港最歷史悠久的電影院線品牌成為港人回憶；屹立在旺角約70年歷史的大中體育百貨光榮結業；文具佬生活百貨沙田期限店已結業，更預告下半年仍有兩間店準備執笠。



文具佬更在社交平台直言，業主開出高昂的租金，確實是大部份零售及餐飲業經營困難的主因。下文將列出6月份或以後結業的娛樂及零售業名單。



結業潮｜6月起最少20個餐飲品牌消失 鴻星酒家等不敵貴租離場

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潮流玩具平台kkplus朗豪坊店由於租約期滿，6月15日最後營業。（Kk.plus_FB圖片）

潮流玩具平台kkplus朗豪坊店由於租約期滿，6月15日最後營業。（Kk.plus_FB圖片）

kkplus朗豪坊店在3年前因「天線得得B」擺設破碎事件，曾引起社會廣泛關注。（網上圖片）

結業潮｜潮流玩具店kkplus低至一折清貨︰租約期滿

潮流玩具平台kkplus旺角朗豪坊店，在3年前因「天線得得B」擺設破碎事件，曾引起社會廣泛關注。該店早前在社交媒體公布，由於租約期滿，6月15日最後營業，店內商品由月初開始打折清貨，更低至一折。

旺角波鞋街老字號「大中體育用品」門市設於花園街73號一樓。（資料圖片）

結業潮｜約70年歷史的大中體育用品 6月底光榮結業

開業逾半世紀的旺角波鞋街老字號「大中體育用品」，門外張貼「光榮結業」的告示，全場貨品低至二折促銷。記者致電門市查詢，獲確定該店將於6月底結業。

「大中體育用品」前身為1950年代創立的大中書局，由於主要售賣二手大學及中學課本，故名「大中」。該店後來因樓宇拆卸重建搬遷至現址，兼售文具及體育用品，至1960年代正式轉為體育用品公司。

店內貼有告示顯示「清貨全場琴書79折，感謝多年支持，最後5天」。（董素琛攝）

通利琴行青衣城分店櫥窗內的樂器展示架被清空。（董素琛攝）

結業潮｜通利琴行青衣城分店6.15最後營業

屹立於青衣城商場內26年通利琴行青衣城分店，因租約期滿已在6月15日最後營業。結業前數日，店內貼有「感謝多年支持，最後5天」的告示，更推出減價優惠，例如Yamaha YS3PE由原價2.93萬元減至2.5萬，櫥窗內的樂器展示架也被清空。

文具佬生活百貨下半年最少3間店結業。（文具佬生活百貨FB圖片）

結業潮｜文具佬生活百貨下半年最少3間店結業

連鎖雜貨店「文具佬生活百貨」最近多間分店結業，引起市民關注。店家最新在社交平台回應指，只是數間門店的租約期滿，例如沙田期間限定店已在6月26日結業；港島區一間分店因租約期滿，將於9月結束營業；馬鞍山旗艦店則營業至11月底。

惟店家強調並非全線結業，只是部份分店正在調整，未來更有開新的計劃，其中觀塘鴻圖道店已開張，青衣城店將於8月份開張，正位於上述通利琴行的舖位。

2025年6月8日，因租約期滿結業的嘉禾MegaBox最後一日營業。不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

2025年6月8日，因租約期滿結業的嘉禾MegaBox最後一日營業。不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

結業潮｜嘉禾MegaBox租約期滿 中資影藝戲院接手

嘉禾院線6月初公布，隨着租約期滿，嘉禾MegaBox在6月8日最後營業，同日尾場舉辦經典盲盒場，當晚尾場IMAX提供40元票價優惠，以回饋影迷。

嘉禾MegaBox租約期滿後，將由具中資背景的影藝戲院接手經營，預計今個暑假改名「Cine Art MegaBox」開業。

尖沙咀海運戲院曾風光一時，是電影公司舉行首映禮的首選。（羅國輝攝）

尖沙咀海運戲院6月1日結束營運，最後一場觀眾離場，56年歷史劃上句號。（梁鵬威攝）

結業潮｜嘉禾全線4間戲院結業 其中3間獲接手7.1「重生」

其後嘉禾院線再在6月27日公布，全線4間戲院將於6月29日前結業，包括奧海城the sky、屯門StagE、筲箕灣嘉禾銀河廣場及嘉禾大埔。集團解釋今次的決定為集團對營運及成本架構持續策略檢討的一環。不過，除了筲箕灣嘉禾銀河廣場，其餘3間已由內地上海星軼院線接手經營。

翻查資料，嘉禾今年已有3間戲院結業，包括嘉禾黃埔、海運戲院，以及上文提到的嘉禾Megabox。