聯儲局主席熱門繼任人指應減息　關稅不影響通脹

美國聯儲局自去年9月起一直按兵不動，外界一直關注當局何時重啟減息。被視為下任聯儲局主席熱門人選之一聯儲局前理事Kevin Maxwell Warsh指出，總統特朗普實施的關稅政策不會對通脹造成影響，又認為當局應該減息。



據《霍士商業新聞》報道，Kevin Maxwell Warsh認為，聯儲居維持貨幣政策利率不變的做法讓美國總統倍感挫折，對此深表同情；又表示應當降息至更低水平。他亦指出特朗普關稅不會造成通脹影響。

談及美聯儲改革問題時，Kevin Maxwell Warsh指出聯儲局內存在「大量朽木（deadwood）」。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

高盛料聯儲局9月減息

另一方面，大行高盛預期，聯儲局可能會在9月份下調政策利率，較之前的預期提前三個月。

該行指出由於通脹的影響程度趨於温和，通脹放緩，都可能會支持聯儲局提前降息。該行又預期，終端利率為3厘至3.25厘，之前預計為3.5厘至3.75厘。