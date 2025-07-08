繼英皇國際後　再有發展商響警報　佳明宣布違貸款財務契諾

本港中小型發展商財務狀況，持續受到市場人士關注，繼英皇國際（0163）截至3月底共有166.05億元的銀行借貸已逾期或違反若干條款，銀行有可能要求立即償還有關借貸（即俗稱「Call Loan」）後，佳明集團（1271）指出，根據截至今年3月31日止之年度業績，未能履行與貸款方訂立之貸款融資項下有關的財務契諾，貸款方有權宣布公司須即時支付有關貸款本金額、應計利息及其他應付款項。

公司又指出，目前尚未償還之貸款本金總額約為47.95億元，就違反事項已取得若干貸款方的豁免為27.47億元。



公司又指出，根據與貸款方訂立之若干銀行融資，須履行若干財務契諾，包括但不限於綜合EBITDA對綜合利息開支之比率、綜合淨資本負債比率及流動比率。

佳明指出，就違反事項繼續爭取其他貸款方的豁免，目前並無收到貸款方要求即時償還貸款融資項下之貸款。

佳明集團位於青衣細山路項目明翹匯。（資料圖片）

流動比率降至0.32倍

翻查佳明全年業績，截至今年3月底，資本負債比率為213.6%，按年增加22.36個百分點，流動比率則由1.18倍降至0.32倍。流動負債達到55.30億元，按年增加1.6倍，當中銀行貸款由前一個財政年度的16.57億元，按年增2.06倍至50.66億元。該公司更由前一年擁有3.82億元流動淨資產，變為出現37.7億元流動淨負債。不過52.29億元銀行貸款中，51.77億元貸款是有抵押品，有關抵押品賬面值為81.06億元。

公司又指出，在今年3月底受限制及已抵押存款為1.46億元，現金及銀行結餘為3,362.4萬元；去年3月底受限制及已抵押存款為5.05億元，現金及銀行結餘為6,252.2萬元。

股價表現暫時冷靜

公司在業績公告內指出，截至今年3月底由於未能遵守若干銀行融資的若干財務契諾，相關銀行融資項下已提取的銀行貸款結餘為46.87億元，其中銀行貸款為43.14億元，根據貸款協議原定於明年3月底之後。按照相關銀行貸款協議，未遵守契諾可能導致全部銀行貸款即時到期及須按要求償還，因此原約定於明年3月底後償還的43.14億元銀行貸款，現被重新分類為流動負債。

公司當時指出，管理層已積極與相關銀行磋商，以獲取銀行就截至今年3月底未遵守相關財務契諾之豁免，並且獲就25.21億元銀行貸款成功獲得相關銀行就未遵守相關財務契諾的豁免。

公司股價對事件反應不大，最新報1.96元，無升跌，成交額為9,850元。