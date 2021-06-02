鄧成波家族逾2億沽尖沙咀鐵路大廈地舖　佳明集團接貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-02 12:50

「舖王」鄧成波家族落實沽出尖沙咀漆咸道南的地舖，成交價超過2億元，新買家為發展商佳明集團（1271），成交呎價約30,866元。

佳明集團今日（2日）公布，其間接全資附屬公司以2.068億元，購入尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B號商舖。該舖位面積約6,700平方呎，目前每月租金為70萬元，租期直至2022年9月16日。該集團又表示，上述物業位置優越且已有租約，認為收購事項可產生租金收入及增強其收入基礎，並可於未來享有潛在的資本增值。

顏景鳳：已全數擁有鐵路大廈舖位業權

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，集團對是次成交價感到十分滿意，認為今次價錢合理。計及上述新買入舖位，集團已全數擁有鐵路大廈商舖業權，包括地下連地庫、及一樓之商舖，其總樓面面積約30,500平方呎，料將大大提升其投資價值及長遠發展機會。

她又指出，目前該物業已有穩定的租金回報，長遠可配合集團全力開拓物業發展市場的大方向。

佳明集團過去推售新盤時，也會使用鐵路大廈地舖作售樓廠。（蔡偉南攝）

翻查資料，上述舖位由一間公司持有，公司董事包括上月中離世的舖王鄧成波，以及其兒子鄧耀昇。該舖位早在兩至三年前推出放售，叫價3億元。去年8月份，傳獲佳明集團以約2.2億元洽購，惟當時尚未能成功易手，是次成交價較去年市傳的洽購價略低6%。

佳明總部設於鐵路大廈 地舖多用作售樓廠

此外，佳明集團本身亦為鐵路大廈的業主，集團於2016年以逾2.61億元購入鐵路大廈18樓及22樓作集團自用，而集團總公司正位處該廈18樓、19樓及22樓。而旗下住宅新盤的示範單位及售樓廠一般也設於鐵路大廈地舖。綜合該集團在鐵路大廈的舖位及商廈物業，合涉及約62,900平方呎。