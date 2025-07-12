關稅暫緩期夠鐘　譚新強︰侵侵已半贏　中國仲有王牌｜財策相對論

美國總統特朗普4月2日宣布對等關稅之後不久，就急轉彎宣布暫停90日針對大部分國家的額外關稅，收取較低的10%，暫緩期限期將於本周三（7月9日）期滿。目前美國除了英國及越南相關協議有所進展外，並已發信14國威脅將自8月1日加徵關稅，當中日韓將被徵收25%，而老撾及緬甸更高達40%，而其他國家包括中國的相關協議進展等，則仍待明朗化。今集請到中環資產行政總裁兼投資總監譚新強，和我們分享他對環球局勢的看法。



關稅戰非特朗普「現形記」

譚新強表示，這場關稅戰並非特朗普「現形記」，無論是經濟還是外交方面，其實他是贏了不少分的。美國經濟仍有韌性，第一季GDP是負0.5%，但是人們估計第二季和全年是不會進入衰退的，是增長1.4%及1.7%。然後最奇怪的就是通脹沒有什麼上升，通脹現在都是2%多，核心通脹高一點是2.7%。

於此同時，他指出，美股又創新高，美債息口又是沒有瘋狂上升，連10年債4.5%都沒有，現在都是4.2、4.3倍回落。美元是跌了很多，美元今年跌了10%，但是這是特朗普想要的，他某程度上是想幫助美國的出口，所以其實他手牌不是這麼弱的。

譚新強表示，除了稀土這個王牌，中國也有其他王牌的，中國在很多產品製造業，競爭力很驚人，例如光伏太陽能、太陽能電池和儲能電池。（資料圖片）

中國製造業具備強勁競爭力

他舉例，加拿大和歐洲已經有退縮，關於數位服務稅，兩邊都放棄了要徵收美國的大型科企Facebook、Google高額關稅。中國人可能想他完全失敗，但是其實又不是。

至於中國，被問及在抗衡美國方面，稀土是否王牌，譚新強表示，確實的，稀土是非常重要的。稀土不稀，到處都有，但中國的厲害之處是其佔了提煉的九成。而除了稀土這個王牌，中國也有其他王牌的，中國在很多產品製造業，競爭力很驚人，無論是光伏太陽能、太陽能電池和儲能電池，佔全世界市佔率都有七成八成，現在電動車產能佔了差不多60%，主要是內銷，但出口都開始越來越多。

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