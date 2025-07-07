01獨家｜滙豐上調新造按揭現金回贈　最高達0.58%　大行中最高

美國仍未啟動今年減息步伐，而港元拆息近日又有回升，與樓按相關的一個月拆息連升2日，升19.57點子至1.05446厘，是5月以來最高。有消息稱，龍頭大行滙豐將新造按揭金額達100萬元以上的現金回贈，由原初的0.1%上調至0.2%。當中貸款額達1千萬，回贈比率最高可達0.58%，屬大行中近期新高。



按揭金額達100萬元以上現金回贈上調至0.2%

有消息人士向《香港01》表示，目前透過滙豐新造按揭包括一手現樓、樓花及按保，按揭金額達100萬元以上，現金回贈由原初的0.1%上調至0.15%，若為高成數按揭回贈為0.2%。200萬以上由0.2%上調至0.3%，300萬以上由0.28%上調至0.35%，若果屬於高成數按揭，更有0.38%。而按揭金額達400萬也由0.3%上調至0.48%，1,000萬以上更有0.58%。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝指出，由於早前已有不少中小型銀行調整按揭回贈的金額，大型銀行為鞏固市場份額，亦都需要作出回應。莊錦輝解釋，今年下半年有不少新盤會陸續收樓，買家需要適時申請按揭，銀行需要透過提升回贈比率去爭取客人，加上二手樓市成交量稍為改善，銀行亦樂意重返按揭市場。

莊錦輝又提醒，目前市面上的中小型銀行仍有高達1%回贈的按揭計劃可供客人選擇，但大多限時限額，而且中小行審批時間或較長，有意申請按揭的客人應按個人情況盡早籌備按揭事宜。

星之谷莊錦輝。

時隔半年再出招吸客

今年初時《香港01》早前曾獨家報道，目前透過滙豐新造按揭包括一手現樓、樓花及按保，按揭金額達100萬元以上，能夠獲得0.1%現金回贈，200萬元以上有0.2%，300萬元以上為0.28%，而400萬元就達到0.3%，500萬元方可取得最高0.33%的回贈。若果屬於綠色按保計劃回贈，300萬元以上另外可獲得1,000元回贈。