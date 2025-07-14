01消息｜L'Oréal裁員之前　Estée Lauder已行動　4月削最多100人

經濟環境不明朗，港人及旅客消費模式亦有變，國際美妝集團相繼傳出調整人手架構的消息。歐資的L'Oréal﹙歐萊雅﹚日前傳出裁逾200人員工，惹來不少關注，而據《香港01》最新獲悉，行業另一巨頭、美資的Estée Lauder﹙雅詩蘭黛﹚原來今年4月已行動，裁最多100人，以整合業務。另外，據了解，日資的SHISEIDO﹙資生堂﹚香港分部也進行人事調整，惟暫未知形式及規模。



《香港01》分別向上述三大國際美妝巨頭查詢裁員消息，惟截至截稿，Estée Lauder及L'Oréal香港分部尚未回覆，而資生堂總部則回應稱，對市場傳聞不予置評。



Estée Lauder雅詩蘭黛今年4月早已有裁員舉措。( 雅詩蘭黛官網截圖)

雅詩蘭黛4月已裁最多100人

近日市場傳出L'Oréal香港分部裁逾200人，但原來另一美妝集團Estée Lauder早已有裁員舉措，業內消息人士最新向《香港01》透露，Estée Lauder香港分部在今年4月已裁員不超過100人，並將香港分部與台灣分部合併，目前仍有約1,300名員工。同時，該集團今年已關閉約2間香港門店，但未來沒有進一步調整計劃。Estée Lauder官網顯示目前在港有21間門店。

消息人士補充，上述美妝集團裁員「一半是因生意唔好，一半是因整合市場策略，主要係後者」，又指不少美妝集團香港分部均有相同舉措，「大部分已經發生」，當中包括行業另一巨頭SHISEIDO香港分部，也有人事調整。

《香港01》向資生堂總部查詢今年是否有裁員計劃，資生堂總部表示對市場傳聞不予置評。

L'Oréal歐萊雅香港分部將與內地分部合併。(L'Oréal香港Facebook圖片）

L'Oréal歐萊雅香港分部併入內地

另邊廂，L'Oréal歐萊雅香港分部6月底向員工公布，將與內地分部合併，傳出大幅裁員。有不願透露姓名的被裁員工日前向《香港01》表示，香港分部超過200名員工「收大信封」，只餘下少量與前線溝通的員工，以維持基本營運，該員工於報道內指出，公司是在賺錢情況下裁員，而據了解，有極少數員工會調到廣州公司工作。

內媒其後又引述歐萊雅中國表示，為應對不斷變化的市場環境和消費者需求，集團會持續評估及優化組織架構，目前正在轉型並構建全新的營運模式，推動香港及內地組織架構之間，加強協同效應和互利共贏，新架構將結合兩個市場的優勢，更好地服務香港和內地市場，尤其大灣區消費者。

《香港01》向資生堂總部查詢今年是否有裁員計劃，及會否整合市場，資生堂總部表示對市場傳聞不予置評。（資料圖片）

三大美妝巨頭來自美、法、日

Estée Lauder是來自美國的跨國美妝公司，旗下品牌包括La Mer、Jo Malone London、Clinique 和 Tom Ford Beauty。該集團今年年初表示，將重塑架構，預計到2026財年末全球業務將淨裁員 5,800至7,000人。

法國美妝集團L'Oréal的業務遍佈全球超過150個國家，1983年設立L'Oréal Hong Kong，爲L'Oréal Groupe的子公司之一。不計算前線銷售員，L'Oréal Hong Kong現時有近300名員工。

至於SHISEIDO資生堂是日本一家跨國化妝品及日用品公司，立於1872年，是東京銀座的第一家西式藥房，其化妝品市佔率在日本國內排名第一。