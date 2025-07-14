鮑威爾因Fed翻新工程超支遭針對　白宮官員稱若有正當理由可撤職

美國聯儲局總部翻新工程，因為超支問題不單止遭到國會議員以及白宮官員關注，當地兩大官方房屋貸款機構﹕房利美及房貸美主席Bill Pulte更於日前指出，國會應就鮑威爾出席參議院聽證會上的供詞有否誤導進行調查。今次事件引發出風波，聯儲局亦罕有地為翻新工程發出聲明。不過白宮官員似乎仍繼續針對鮑威爾，指出若有正當理由，美國總統特朗普有權解僱鮑威爾。



2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

翻新工程不涉公帑

聯儲局總部翻新工程支出約25億美元，超出預算7億美元。當局於官網發文為裝修工程作辯護，否認建設VIP餐廳、VIP電梯、新水景等豪華設施。同時指出翻新工程的資金是自行支付，不涉及公帑。

白宮預算主管沃特指控鮑威爾管理失職或向國會作偽證，直指其隱瞞VIP餐廳等奢華配置。其後白宮經濟顧問哈塞特更指出，白宮正調查聯儲局總部翻新項目成本超支事件，又稱若果有理由，特朗普有權解僱鮑威爾。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。（Reuters）

哈塞特接受《美國廣播公司》訪問時，被問到聯儲局華盛頓總部裝修成本超支是否可以作為解僱鮑威爾的藉口時，哈塞特稱事件仍在調查中，稱若果有理由，美國總統特朗普有權解僱鮑威爾。

對於特朗普會否推進解僱鮑威爾一事，哈塞特稱，很大程度上取決於聯儲局回覆沃特的提問。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周日在母校普林斯頓大學的畢業禮上致辭表示，美國優秀的大學令世界羨慕，也是國家的重要資產。(Reuters)

若鮑威爾被撤職或致美股債匯三殺

不過市場人士認為鮑威爾被撤職可能性很低。德意志銀行全球外匯策略主管發表報告指，市場預計鮑威爾被撤職的機會率非常低，指有博彩平台認為發生這種情況的機會率不到20%，稱特朗普解僱鮑威爾是一個重大且被低估的風險，指若果特朗普迫使鮑威爾下台，估計隨後的24小時內，美元和美債被拋售，美匯指數下跌至少3至4個百分點，投資者可能會將事件解讀為聯儲局獨立性的直接挑戰。

荷蘭國際集團（ING）亦指，若果聯儲局出現動盪，美元將面臨壓力，而歐元、日圓和瑞士法郎有望成為國際資金的新避風港。