白宮經濟顧問：特朗普對貿易協議仍不滿　若不改善新關稅將生效

美國媒體7月13日報道，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）受訪時表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已收到一些貿易協議的新提議，並認為它們需要進一步改善。假如這些貿易協議條款未得到完善，特朗普將如期對墨西哥、歐盟和其他國家加徵關稅。



哈塞特在接受美國廣播公司的訪問時指：「如果總統沒有達成他認為足夠好的協議，這些關稅就會落實。但我們與這些國家的對話正在進行中，結局如何我們到時便知。」

哈塞特又表示，特朗普提議對來自巴西的商品徵收50%的關稅，是反映其對巴西的貿易談判和行為感到失望。

2025年6月27日，美國華盛頓，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在白宮外接受電視採訪。（Reuters）

此外，哈塞特亦談到聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。哈塞特認為如果有證據支持，特朗普有權解僱鮑威爾。他還表示，聯儲局在其華盛頓總部大樓的翻新成本超支問題上「負有很大責任」。

哈塞特指出，特朗普是否就聯儲局總部翻新項目超支7億美元（約55億港元）的問題解僱鮑威爾，「很大程度上取決於聯儲局如何回應行政管理和預算局長 （Russell Vought）沃特提出的疑問。」

2025年7月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）啟程前往德州視察遭遇致命洪災的地區前，在白宮南草坪向記者發表講話。（Reuters）

報道指，沃特上週猛烈抨擊鮑威爾對聯儲局大樓進行「浮誇的大裝修」（ostentatious overhaul），並就一系列問題的回應批評鮑威爾。特朗普過去曾多次表示，鮑威爾應該辭職，因為他沒有及時降低利率。