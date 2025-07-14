蔚來飆逾11%　樂道L90預售獲交銀力撐　稱價格具競爭力｜港股異動

蔚來（9866）旗下新車款樂道L90正式啟動預售，預售價為27.99萬元（人民幣。下同）。交銀國際指該車款訂價具有競爭力，又指出未來投資者關注公司降低成本是否可以達到市場預期。該行維持予蔚來「買入」評級，目標價48.96元。



交銀國際於研究報告內指，樂道L90正式開啟預售，整車購買預售價為27.99萬元起，採用電池租用服務（BaaS）後更低至19.39萬元起。結合下2,000元訂金，可抵扣5,000元車價優惠，實際BaaS預售價僅為19.09萬元，認為這一價格在同級別車型中無疑具有極大的競爭力。

2023年5月25日中國湖北省武漢舉行的2023年華中國際車展舉行期間，一輛蔚來ET5置於展場內。（Getty）

該行認為，這一策略雖可能衝擊蔚來ES6等內部車型，卻精準切中消費者對大空間+高性價比的痛點。隨着7月底上市與8月交付開啟，樂道L90有望成為純電大型SUV的破局者，以技術、空間與價格的平衡之道，為家庭出行帶來全新解法。

該行認為，未來市場焦點或在於邊際改善（特別是銷量回升）的可持續性，同時降本效果能否達到市場的預期，維持對其「買入」評級，目標價為48.96元。

蔚來最新報32.55元，升11.3%，成交額為4.4億元。