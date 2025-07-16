鄭志剛缺席金發局記者會　洪丕正︰他對香港財富工作有很多想法

金發局今日就發布2024/25年度報告舉行記者會，對於香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛，在出席講者名單中被刪除﹑並沒有出席今次會議，金發局主席洪丕正表示，鄭志剛目前不在香港，故未能出席記者會。而他不久前與金發局行政總裁區景麟一起午餐，對於學院的工作很雀躍，對於相關家族財富工作有很多想法，也樂意去推動學院接下來的工作。



對於香港實體經濟包括零售及地產面對挑戰，他表示，香港經濟並非單一，某些行業例如零售及餐飲，需要面對港人北上消費等轉變，但金融業作為本港經濟最大支柱，表現並沒有變差，包括IPO、保險及銀行。他亦表示發展商相關的借貸佔香港銀行比例有限，故此相信能夠承受週期性問題。

洪丕正表示，環球面對變革，包括貿易規則，但相信香港仍存機遇。最近經常被問到關於市場風險、關稅及息口前景的問題，供應鏈、貨幣及投資等，都在尋求多元化及分散風險。香港可以推動作為資本市場、財富管理、數碼資產等方面的中心業務。

洪丕正表示，環球面對變革，包括貿易規則，但相信香港仍存機遇。(顧慧宇攝)

指不應視穩定幣作短期炒賣

穩定幣發展方面，他認為不應當作是短期炒賣的工具，穩定幣如其名應該是相對穩定的，市場更應該關注其長期作為交易等方面的好處。