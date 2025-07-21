恒指季檢｜中金料泡泡瑪特及交行等7股　成染藍熱門

恒生指數公司將於8月22日公布恒指成份份季檢結果，中金再次預期Labubu母公司泡泡瑪特（9992）有機會成功染藍，其他有機會晉身藍籌的上市公司，包括交行（3328）及小鵬汽車（9868）。



中金最新發表的報告預計，有機會染藍股份順序為交行、泡泡瑪特、百勝中國（9987）、小鵬汽車（9868）、華住集團（1179）、京東物流（2618）及信達生物（1801），基於市值及結合行業代表性與覆蓋率等。

值得注意，交行早年曾為藍籌，於2021年9月被招行（3968）取代。

不過，中金指出，歷史經驗表明實際結果可能與這一基於順位篩選存在較大出入，如信達生物與京東物流過去幾次預測中均排在前列，但最終都未能納入。

料19隻港股符納港股通標準

港股通調整方面，中金估算有19隻股份符合納入港股通的標準，包括曹操出行（2643）、映恩生物（9606）、周六福（6168）、IFBH（6603）、南山鋁業（2610）、康耐特光學（2276）等。17隻股份被剔出，包括十月稻田（9676）、知行科技（1274）等。

該行又預期，於中港兩地掛牌公司如三花智控（2050）的穩定期結束後直接納入港股通；7月最新登陸港股如安井食品（2648）、藍思科技（6613）及FORTIOR（1304）將在8月穩價期結束後納入港股通。