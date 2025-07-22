外管局稱外資上半年淨增持A股及基金破百億美元　扭轉淨流出局面

外資對內地資本市場態度有明顯轉變，投資者更積極將資金泊入內地股票及基金等產品，外匯局更指出上半年外資淨增持內地股票及基金合共101億美元，並扭轉以往出現淨流出情況。



外管局國際收支司司長賈寧今日在國新辦新聞發布會上表示，上半年外資凈增持境內股票和基金101億美元，扭轉了過去兩年總體凈減持的態勢，尤其是在5、6月份淨增持規模增加至188億美元，顯示全球資本配置境內股市的意願增強。當局判斷未來外資配置人民幣資產仍具有較穩定和可持續的增長空間。

料外資續增持人民幣資產

他續稱，目前外資持有境內人民幣債券的總量超過了6,000億美元，處於歷史較高水平。當局判斷未來外資配置人民幣資產仍具有較穩定和可持續的增長空間。

至於國家外管局副局長、新聞發言人李斌指出，來華各類投資總體向好。今年首5個月，股權性質來華直接投資淨流入311億美元，按年增長16%；來華證券投資淨流入約330億美元，逆轉去年下半年淨流出態勢。對外投資有序推進。首5個月，股權性質的對外直接投資519億美元，按年基本持平，對外證券投資保持活躍。

國家外管局數據顯示，今年6月銀行結滙1.49萬億元（人民幣‧下同），售滙1.31萬億元。上半年，銀行累計結滙8.21萬億元，累計售滙8.4萬億元。

6月銀行代客涉外收入4.65萬億元，對外付款4.47萬億元；上半年，銀行代客累計涉外收入27.73萬億元，累計對外付款26.82萬億元。

上半年，企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出合計7.6萬億美元，規模創歷史同期新高。其中，人民幣在跨境收支中的比重達到53%。企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入1,273億美元，延續去年下半年以來的淨流入態勢，其中第二季淨流入按季增長46%。分項目來看，上半年貨物貿易項下淨流入保持高位，外資總體淨增持境內的股票和債券服務貿易，外資企業利潤滙出平穩有序。