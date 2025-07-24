美國知名經濟學家薩克斯︰矽谷不及大灣區　十年後美元失霸主地位

知名經濟學家、美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）來港出席活動時表示，香港在可持續發展的進程中，應當扮演獨特的領導角色，促成交易、提供資金、成為連接的橋樑，令任何一個政府在思考如何進行下一步時，都知道可以在這裡發債、借貸、上市以及找到合作夥伴。

他續評價稱，美國矽谷遠不及大灣區，因為其沒有生產的配合。薩克斯指，香港應充分利用緊鄰的規模優勢，明白自身不會以製造業見長，而是以服務業領軍。其今次作客的感受是，香港與深圳的聯繫還不夠深入。

薩克斯評價稱，美國矽谷遠不及大灣區，因為其沒有生產的配合。

矽谷缺製造業不及大灣區 籲港深加強連接

薩克斯表示，除卻最早先的紡織業，香港過去與未來都不會成為製造業的重鎮，而是會以服務業見長，服務業就包括創新、金融、教育、旅遊更方面，兼以香港有全球領先的教育機構，相信可以打造成為全球的可持續金融中心。

他形容，大灣區是全球獨一無二的區域，擁有數千萬密集的人口，且通過快速的交通連接。相較之下，美國矽谷遠不及大灣區，儘管矽谷也有頂尖大學和龍頭科企，但其缺乏製造業，也沒有一個國際性的金融中心。

因此香港應當充分發揮緊鄰的優勢，不過他也坦言稱，雖然知道其中有很多複雜的問題，但仍希望港深在商業和金融領域有更為順暢的連接。其目前作為客人，目前的感受僅僅是香港高校在深圳開放校園，港人北上過週末，缺乏強烈的連接，相信這種連接對於雙方都將有益。

知名經濟學家、美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）。

撐中國有世界轉型所需產能

談及中國經濟，薩克斯表示，許多人抨擊中國產能過剩，在他看來恰恰相反，中國擁有世界轉型所需的產能。因此其認為主要目標之一，反而是讓中國太陽能出口量翻倍，太陽能裝置的速度加倍。並且在非洲、在沙漠等各種地區都做到。

其續指，目前華為、比亞迪（1211）等企業名震全球，事實上，中國早在十年前就開展了「中國製造2025」的計劃，這是令所有人震驚的，且政府和市場是互補的，而非非此即彼。

評台灣問題 勿指望美國求安全

對於中國經濟的潛在壓力，薩克斯則認為，最重要的問題是避免爆發重大衝突，並降低衝突的程度。他明言在台灣問題上，時常提醒台灣朋友圈不要成為另一個烏克蘭。

他援引美國前國務卿基辛格的名言稱，「成為美國的敵人很危險，但成為朋友卻是致命的」，直言不要指望美國可以保障安全，要依靠自己的文化、實力、品德去談判協商。

他笑稱，如果讓他對北京喊話，他會說不要往美國德州、加州運送武器；同理，如果對華盛頓喊話，他也會說不要往台灣運送武器。

十年後美元或不再是世界貨幣體系。（視覺中國）

料十年後出現多貨幣體系 美元失霸主地位

此外談及近期穩定幣等，數字貨幣的概念席捲全球，薩克斯認為，數字貨幣對於傳統銀行的結算體系，是非常巨大的挑戰，這要求中國的央行計算時間表，跟上步伐。

不過其認為，穩定幣等出現，可以預見十年後，美元不再是世界貨幣體系，不可動搖的核心，有更多的非美元結算和融資，形成一個多貨幣的體系。